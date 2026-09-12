کد خبر: 1378967
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۵
جامعه » اخبار كلی

نسل جدید کارت‌های هوشمند ملی رونمایی می‌شود

6 رئیس سازمان ثبت احوال کشور از طراحی نسل جدید کارت‌های هوشمند ملی با رویکرد ارتقای امنیت، تسهیل احراز هویت و حذف کپی مدارک هویتی خبر داد.

جوان آنلاین: محمد جمالو، با تشریح جزئیات طراحی نسل جدید کارت‌های هوشمند ملی، گفت: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای است که این کارت‌ها در بهار ۱۴۰۶ وارد چرخه توزیع و بهره‌برداری شوند و پیش‌بینی می‌شود پس از راه‌اندازی کامل زیرساخت، صدور و تحویل آنها در کمتر از ۲۰ روز کاری امکان‌پذیر باشد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه در طراحی نسل جدید کارت‌های ملی، تلفیق لایه هویت و لایه خدمت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فنی در نظر گرفته شده است، افزود: این رویکرد با هدف تسهیل فرآیند‌های اداری، ارتقای کیفیت احراز هویت و حذف ضرورت ارائه کپی مدارک هویتی به دستگاه‌های خدمت‌رسان دنبال می‌شود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: در نسل جدید کارت‌های ملی، ضمن حفظ ویژگی‌های امنیتی کارت‌های قبلی، به‌جای تراشه فیزیکی از QR Code دوبعدیِ کدگذاری‌شده با زوج‌کلید‌های مشخص استفاده می‌شود و با اتصال به زیرساخت‌های برخط، امکان استعلام آنی و احراز هویت دقیق‌تر فراهم خواهد شد. همچنین استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و کد‌های یک‌بارمصرف پیامکی، از دیگر تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای ارتقای امنیت این زیرساخت است.

جمالو با بیان اینکه در فرآیند جدید، شهروند پس از مراجعه به دستگاه خدمت‌رسان و ثبت تصویر کارت، از طریق پیامک درباره اجازه ارائه اطلاعات هویتی خود تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: تنها پس از تأیید شهروند، اپراتور مجاز به دریافت اطلاعات و تکمیل فرآیند خواهد بود. وی همچنین از پیش‌بینی «کیف هویت من» در زنجیره خدمات هویتی خبر داد که در زمان عدم دسترسی به مدارک فیزیکی، نیاز‌های ضروری مردم را پوشش می‌دهد.

برچسب ها: ثبت احوال ، کارت ملی هوشمند ، بهره برداری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

عقب نشینی به سبک ترامپ

بدون شرح

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

لولو‌های سرخرمن جنگ

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم

شیطان ماهی

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

ایران پای حزب‌الله ایستاده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

درآمد‌های نفتی ۱۴۰۵ زودتر از موعد تأمین شد

حمله به ناو‌های امریکا پدیده‌ای بحران‌آفرین برای پنتاگون 

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

دشمن از قدرت توأمان دین و دانش امثال او می‌ترسد

به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!

نرخ بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر می‌ماند؛ بنزین کارت جایگاه از ۱۷ شهریور ۱۰ هزار تومان می‌شود

سلفی مرگبار 

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 

ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است

پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد

هشدار ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا؛ تشدید بارش‌ها در ۴ استان

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

بازار ارز زیر تیغ مداخله سیاستگذار می‌رود

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار