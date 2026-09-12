دانشجوی دانشگاه ارومیه برگزیده جایزه نوبل ایرانی شد

رییس دانشگاه ارومیه گفت: دانشجوی دکترای رشته روان‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه در شصت‌وچهارمین دوره جایزه البرز موسوم به «نوبل ایرانی»، به عنوان دانشجوی برگزیده کشور معرفی شد.

جوان آنلاین: محمود رضازاد باری روز شنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار افزود: مهدی چیت‌ساز دانشجوی نخبه این دانشگاه در مقطع دکتری رتبه نخست کلاسی را کسب کرده و پیش از این در سال ۱۴۰۰ به عنوان دانشجوی نمونه کشوری نیز برگزیده شده بود.

به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: این دانشجوی دانشگاه ارومیه همچنین به مدت پنج سال مشمول طرح‌های مختلف بنیاد ملی نخبگان بوده و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ نیز عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری را کسب و مقالات علمی متعددی در مجلات معتبر بین‌المللی و ملی به چاپ رسانده است.

رییس دانشگاه ارومیه با اشاره به نگارش رساله دکترای این دانشجوی نخبه ادامه داد: تدوین و اعتباریابی بسته شناخت‌درمانی مبتنی بر تقویت کارکرد‌های قشر پیش‌پیشانی و اثربخشی آن بر کارکرد‌های اجرایی و خودتنظیمی تحصیلی در نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت با بهره‌گیری از هوش مصنوعی عنوان رساله مهدی چیت ساز است.

جایزه البرز که به «نوبل ایرانی» نیز شهرت دارد جایزه‌ای علمی است که هر ساله توسط بنیاد فرهنگی البرز به دانشمندان، پژوهشگران، دانشجویان و دانش‌آموزان برگزیده ایرانی اعطا می‌شود.

این جایزه با هدف تجلیل از مقام علم و فرهنگ و تشویق نخبگان کشور در سال ۱۳۴۲ توسط حسینعلی البرز، کارآفرین و نیکوکار ایرانی، بنیان گذاشته شد.

دانشجوی دانشگاه ارومیه در بخش دانشجویان غیرپزشکی حائز این جایزه شده است.