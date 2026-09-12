رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران گفت: به منظور سپاسگزاری به درگاه حضرت حق و حمایت از مقاومت مردم یمن امشب (در یکصد و نود و ششمین شب ایستادگی مردم) در تجمعات میدانی در استان تهران از عملیات بسیار ارزشمند انصار الله یمن حمایت خواهد شد.

جوان آنلاین: حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی روز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ در جمع خبرنگاران گفت: در پی پیروزی‌های راهبردی و معجزه‌گون مردم یمن جلوه‌ای از امداد‌های غیبی به نمایش در آمد و ملت ایران همبستگی خود با محور مقاومت را به نمایش می‌گذارند.

به گزارش ایسنا، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران افزود: آنچه که این روز‌ها در یمن اتفاق افتاد شکست فاحش توطئه‌های آمریکای و رژیم صهیونیستی در منطقه است و یقینا تسلط انصارالله یمن بر تنگه باب المندب نظام سلطه را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

این مقام مسئول افزود: به منظور سپاسگزاری به درگاه حضرت حق و حمایت از مقاومت مردم یمن امشب (در یکصد و نود و ششمین شب ایستادگی مردم) در تجمعات میدانی در استان تهران از عملیات بسیار ارزشمند انصار الله یمن حمایت خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمودی از مردم مبعوث شده و فعالان رسانه‌ای درخواست کرد با پرچم‌های یمن، حزب الله و دست نوشته‌های مناسب، پیام حمایت خود را به مردم مقاوم یمن ابلاغ کنند.