کد خبر: 1378941
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۷
اقتصاد » اخبار کلی

هشدار رئیس‌کل بانک مرکزی: برخورد قاطع با متخلفان حوزه پولشویی

بانک مرکزی عبدالناصر همتی در نشست با مدیران بانکی، از رصد مستمر تراکنش‌ها و برخورد قاطع با متخلفان حوزه پولشویی و اخلال‌گران بازار ارز و طلا خبر داد.

جوان آنلاین: عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در نشست مشترک با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های کشور، با تأکید بر اینکه موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی با جدیت از سوی بانک مرکزی پیگیری می‌شود، تصریح کرد: «با تمامی متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد خاطی، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.»

به گزارش مهر، رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه این جلسه با بیان اینکه سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی به طور مستمر و دقیق در حال رصد تراکنش‌های بانکی هستند، گفت: «تراکنش‌های مشکوکی که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور، به‌ویژه در بازارهای ارز و طلا شود، شناسایی شده و بلافاصله به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.»

همتی با اشاره به اقدامات اجرایی این نهاد افزود: «مطابق با ضوابط موجود، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی مسدود شده و محدودیت‌های بانکی لازم برای این افراد اعمال می‌گردد. همچنین، بازرسی‌های حضوری از شعب و واحدهای بانکی به طور مستمر در دستور کار قرار دارد و در صورت احراز هرگونه تخطی از ضوابط و مقررات، پرونده بانک‌ها و شعب متخلف بلافاصله به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع داده شده و برخوردهای قانونی لازم اعمال خواهد شد.»

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: «بانک مرکزی با تداوم تعاملات سازنده و نزدیک با دستگاه قضا، تخلفات این حوزه را با جدیت پیگیری می‌کند و برخوردهای قانونی و قاطع در این زمینه بدون اغماض تداوم خواهد یافت.»

برچسب ها: بانک مرکزی ، پولشویی ، همتی
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