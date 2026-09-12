بقائی: نشست عمان گامی اساسی در جهت تضمین ثبات و امنیت منطقه است

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفت وگو با شبکه المیادین گفت: ایران کشورهای منطقه را هدف قرار نداد بلکه پایگاه های آمریکایی را هدف قرار داد که منبع تجاوزها بودند.

به گزارش ایرنا، بقائی در بخش دیگری خاطرنشان کرد: نشستی که قرار است روز دوشنبه در سلطنت عمان برگزار شود، گامی اساسی در جهت تضمین ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس خواهد بود.

سخنگوی وزرات خارجه پیش از این نیز با تشریح فرآیند شکل‌گیری این گفتگوها تصریح کرده بود: تصمیم‌گیری درباره نشست میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس موضوع امروز و دیروز نیست، بلکه حاصل یک فرآیند است. در نظر داشته باشید که در این شش ماه اتفاقات بسیار مهمی افتاد. ظاهر امر این بود که جمهوری اسلامی ایران پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک این کشورها را هدف قرار داد، اما ما همواره تاکید کرده‌ایم که با این کشورها سر جنگ نداریم و قائل به احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی آن‌ها هستیم. حملات ما در واقع اقدامات دفاعی علیه منشأ و مبدأ حمله به ایران بوده است.

وی همچنین در مورد حملات آمریکا به سالن ورزشی لامرد گفت: هر موشک آمریکایی که سالن ورزشی شهر لامرد را هدف قرار داد، حامل ۱۸۰ هزار ترکش بود.