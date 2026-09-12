بقایی: جهان باید چهره واقعی جنایت آمریکا علیه ایران را ببیند

جوان آنلاین: اسماعیل بقایی ظهر شنبه در دیدار با خانواده شهید دکتر حمید امینی، نخبه علمی ایرانی دارای تابعیت ایران و نروژ که در حمله نهم اسفندماه رژیمهای آمریکایی و صهیونیستی به شهادت رسیده بود، با اشاره به جایگاه علمی و ملی این شهید والامقام گفت: این شهید تنها متعلق به خانوادهاش نیست، بلکه شهید امینی متعلق به لامرد، فارس و همه ایران است.
به گزارش مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به شهادت ۲۱ نفر از مردم لامرد، گفت: تکتک شهدای این شهرستان برای همه ایرانیان عزیز هستند و خون شهید هیچگاه هدر نمیرود؛ بلکه برای شهر و کشور منشأ برکت خواهد بود.
بقایی با بیان اینکه تاریخ ایران مملو از نمونههای فداکاری برای حفظ این سرزمین است، افزود: در دورههای مختلف، انسانهای شجاعی از جان خود گذشتند تا ایران باقی بماند و امروز نیز ما مدیون همین فداکاریها هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت بازگویی ابعاد جنایت صورتگرفته در لامرد، ادامه داد: وظیفه ما این است که آنچه اتفاق افتاده را برای مردم و افکار عمومی تبیین کنیم.
باید چهره واقعی جنایت علیه ایران برای جهان آشکار شود
بقایی شهید امینی را یکی از نخبگان علمی کشور توصیف کرد و گفت: شهید امینی برای ایرانیان شناخته شده بود و بهعنوان یک نخبه علمی، منشأ اثر و خدمت بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تصریح کرد: شرارت دشمن حد و مرزی نمیشناسد و باید این واقعیت را به دنیا نشان داد.
وی افزود: شهدایی که در نقاط مختلف ایران قربانی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی شدند، سرمایههای این کشور هستند و همه ما در برابر فداکاری و شجاعت آنان مسئولیت داریم.