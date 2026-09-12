کد خبر: 1378906
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۷
سیاست » اخبار کلی
در نشست مشترک فرماندهان ارتش و سپاه بیان شد

واقعیت‌های نظامی ایران در میدان رونمایی می‌شوند

55 سرلشکر وحیدی، فرمانده کل سپاه در نشست مشترک با سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش برای بررسی آخرین وضعیت میادین نبرد بیان کرد: توان نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران فراتر از تصور دشمن است.

جوان آنلاین: سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست مشترک با امیر سرلشکر امیر حاتمی برای بررسی آخرین وضعیت میادین نبرد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ‌ اخیر به خصوص شهدای ارتش مقتدر به ویژه امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی و امیر سرلشکر شهید عزیز نصیر زاده با اشاره به دستاوردهای جنگ تحمیلی اخیر بیان کرد: وحدت و انسجام ملی برترین دستاورد جنگ نظامی و تهدیدات اخیر دشمن بوده است. در بخش نظامی به مانند سایر بخش ها شاهد وحدت بینظیر کلیه نیروهای نظامی و انتظامی و هم افزایی اطلاعاتی و عملیاتی بی‌سابقه هستیم که از عوامل مهم پیروزی به حساب می‌آید.

فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه در خصوص حماسه ارتش در دو جنگ تحمیلی اخیر بیان داشت: روحیه سلحشوری و وطن دوستی فرماندهان و نیروهای ارتش در این دو جنگ، صفحات درخشانی از مردانگی و ایثار را در تاریخ ایران ثبت کرد. ارتش انقلابی در جنگ با ابتکارات عملیاتی، انقلابی عمل کرد. ارتش و سپاه به عنوان دو قدرت بزرگ ضدآمریکایی، پوزه قدرت‌های تروریستی را به خاک مالیدند.

سرلشکر وحیدی با تجلیل از رشادت رزمندگان ارتش در ادامه افزود: آمریکایی ها به سد مستحکم ایمان و غیرت ایرانیان برخورد کرده اند و استیصال و درماندگی در رفتار و تصمیمات کاخ سفید موج می زند. ترامپ برای دستاوردسازی به دروغ و فریبکاری متوسل شده است. دستگاههای اطلاعاتی و نظامی آمریکا و صهیونیست ها، مقامات سیاسی آمریکا را نسبت به چالش های نظامی ایران و تاب آوری ایران فریب دادند و امروز هم مقامات سیاسی آمریکایی برای سرپوش گذاشتن بر شکست ها در حال فریب مردم آمریکا هستند.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه توان نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران فراتر از تصور دشمن است، در این جنگ آنها برآوردهای غلط خود از توان ارتش ما را به عینه مشاهده کردند و واقعیت‌های نظامی ایران در میدان رونمایی می‌شوند، تاکید کرد: ارتش صهیونیستی بدون پشتیبانی آمریکایی ها در زمانی بسیار کوتاه فرو می پاشد.

سرلشکر حاتمی: وحدت ناگسستنی ارتش و سپاه چون سپر آهنینی از کشورمان در برابر فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان، محافظت می‌کند

در این نشست امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: سپاه پاسداران در طول بیش از ۴ دهه همواره یکی از ستون‌های اصلی قدرت ملی، امنیت و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران بوده و امروز نیز با اتکا به ایمان، تجربه و توانمندی‌های راهبردی خود مقتدرانه در خط مقدم دفاع از استقلال و امنیت کشور ایستاده است.

فرمانده کل ارتش بیان کرد: دشمنی مستمر جبهه استکبار با سپاه، خود گواه روشنی بر نقش تعیین کننده این نهاد در حفظ اقتدار و امنیت ملی است؛ دشمنان به خوبی می‌دانند که سپاه، نماد اراده و قدرت دفاعی ملت ایران و یکی از مهمترین موانع تحقق اهداف آنان است.

امیر حاتمی با گرامیداشت یاد شهدای اقتدار ایران بیان کرد: سپاه امروز، میراث‌دار خون فرماندهان و رزمندگان بزرگی است که در راه دفاع از ایران و انقلاب اسلامی جان خود را فدا کرده‌اند؛ از سردار شهید سپهبد حسین سلامی و سردار شهید سپهبد محمد پاکپور تا سردار شهید سرلشکر امیرعلی حاجی زاده و دیگر فرماندهان و پاسداران شهید که نام و مجاهدتشان در تاریخ دفاع از کشور ماندگار و پرافتخار و سربلند خواهد بود.

فرمانده کل ارتش ادامه داد: سپاه پاسداران در تعامل و هم‌افزایی با ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر سرمایه انسانی مومن و فداکار خود همچنان سدی محکم در برابر هرگونه تهدید و تعرض است و این مسئله امروز دشمن را ناامید کرده است.

سرلشکر حاتمی یادآور شد: خواسته دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی این بوده که ملت ایران از خواسته‌های به حق خود بگذرد، اما ملت عزیزمان با تحمل سختی‌ها، هزینه‌ها و تقدیم شهدای بسیاری، مقابل دشمنان ایستادگی کرده و خواهد کرد.

ایشان افزود: دشمنان باید نگاه خود را به مردم بزرگ ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبری عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی عوض کنند و بدانند که با ملت بزرگ ایران باید به زبان احترام سخن گفت.

فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه وحدت و هماهنگی موجود میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستون استوار امنیت ملی و کلید فتح قله‌های امنیت و اقتدار است بیان کرد: وحدت ناگسستنی ارتش و سپاه همان گونه که رهبران انقلاب اسلامی انتظار داشته و دارند، سپر آهنینی است که از کشورمان در برابر فتنه‌ها، ترفندها و توطئه‌های دشمنان، محافظت کرده است.

امیر حاتمی افزود: در جنگ‌های تحمیلی اخیر و ایستادگی مقابل خواسته‌های دشمنان، بار دیگر ثابت کردیم که بر سر منافع ملی‌مان معامله نخواهیم کرد و ملت ایران و نیروهای مسلح برخاسته از ملت، راه شهدا را با اقتدار ادامه خواهند داد.

فرمانده کل ارتش یادآور شد: دشمنان ملت بزرگ ایران اسلامی به وضوح دیدند، کوچک‌ترین تعرضی با پاسخی واحد، سریع و هوشمندانه و قوی از سوی رزمندگان ارتش و سپاه مواجه خواهد شد و امروز نظام اسلامی به برکت همین ایستادگی در اوج اقتدار و سربلندی قرار دارد.

برچسب ها: سپاه ، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ، ارتش
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