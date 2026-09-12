مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش، انتشار رتبه‌بندی معدل نمرات امتحانات نهایی استان‌ها را تکذیب کرد.

جوان آنلاین: در چند روز اخیر مطالبی در خصوص رتبه بندی معدل نمرات امتحانات نهایی استان‌ها در فضای مجازی منتشر شده است که مستند نیست و مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اطلاعیه ای در این خصوص اطلاعیه ای صادر کرده است.

به گزارش مهر، متن این اطلاعیه به شرح زیر است :

در چند روز اخیر برخی از سایت‌ها و منابع غیررسمی اقدام به انتشار رتبه بندی معدل نمرات استان‌ها در امتحانات نهایی نموده‌اند. این اقدام غیرمسئولانه در شرایطی صورت گرفته است که هنوز تصحیح اوراق امتحانی پایه دوازدهم و یازدهم به پایان نرسیده و نتایج نهایی به‌طور رسمی اعلام نشده است.

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش تأکید می‌کند که تا زمانی که فرآیند تصحیح اوراق به اتمام نرسد و نتایج نهایی مشخص نشود، نمی‌توان به هیچ عنوان درباره عملکرد استان‌ها اظهارنظر کرد.

انتشار این‌گونه اطلاعات نادرست نه تنها باعث نگرانی و سردرگمی دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌شود، بلکه به اعتبار و تلاش‌های صورت‌گرفته در نظام آموزشی آسیب می‌زند.

لذا ضمن تکذیب این شایعه توصیه می گردد؛ معلمان، دانش‌آموزان و والدین گرامی اخبار مربوط به امتحانات را فقط از پورتال اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش و رسانه‌های معتبر پیگیری کنند.