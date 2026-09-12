جوان آنلاین: عبدالرضا فولادوند، با اشاره به زمان اعلام نتایج آزمونهای نهایی پایه دوازدهم، اظهار کرد: با توجه به طولانی شدن زمان برگزاری امتحانات نهایی به دلیل شرایط چهار استان جنوبی، امکان اعلام ترازها در ۱۸ شهریورماه و ارسال برای سازمان ستجش فراهم نشد.
وی افزود: از سوی دیگر پس از اعتراض برخی دانش آموزان به نتایج اولیه، مقرر شد در تصحیح چهارم اوراق امتحانی مانند تصحیح های قبلی توسط متخصصترین دبیران انجام شود و همین موضوع نیز موجب افزایش زمان فرایند تصحیح شده است.
فولادوند تصریح کرد: به محض اینکه فرایند تصحیح به پایان برسد، نتایج را اعلام خواهیم کرد و اطلاعات را در اختیار سازمان سنجش قرار میدهیم.
وی با اشاره به وضعیت نتایج پایههای دوازدهم و یازدهم نیز گفت: دانشآموزان پایه دوازدهم فارغالتحصیل میشوند و به پایه دیگری نمیروند که شروع سال تحصیلی آینده راتحت تاثیرقرار دهند. نتایج دانشآموزان پایه یازدهم نیز تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.