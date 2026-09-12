کد خبر: 1378895
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۱
جامعه » اخبار كلی

ثبت ۷۶۲ هزار تخلف حادثه‌ساز در پایتخت؛ ۱۷۵ نفر فوت شدند

فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، از ثبت بیش از ۷۶۲ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ فیروز کشیر با اشاره به آمار تخلفات رانندگی در پایتخت اظهار کرد: رفتارهای پرخطر رانندگان همچنان سهم قابل توجهی در شکل‌گیری حوادث رانندگی در تهران دارد و رعایت مقررات و توجه کامل به مسیر می‌تواند از بسیاری از این حوادث پیشگیری کند.

به گزارش مهر، وی با اشاره به تخلفات مرتبط با خستگی و خواب‌آلودگی و همچنین استفاده از تلفن همراه افزود: این دسته از تخلفات به دلیل ماهیت حادثه‌ساز بودن، هنگام رانندگی ممنوع است. بر اساس ماده ۱۸۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان حق ندارند هنگام رانندگی دخانیات استعمال کنند یا خوراکی و آشامیدنی مصرف کنند. همچنین استفاده از هرگونه وسایل و تجهیزات ارتباطی مانند تلفن همراه که موجب انحراف ذهنی و رفتاری راننده شود، ممنوع است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: رانندگان موظفند در هر حال توجه کامل خود را به مسیر و جلو معطوف کنند؛ چرا که کوچک‌ترین غفلت می‌تواند فرصت واکنش مناسب را از راننده گرفته و زمینه‌ساز وقوع حادثه شود.

تغییر مسیر ناگهانی؛ یکی از رفتارهای پرخطر رانندگی

کشیر درباره تخلف تغییر مسیر ناگهانی نیز گفت: این تخلف زمانی رخ می‌دهد که راننده به دلیل تأخیر در مشاهده تابلوها یا پس از مواجهه با ورودی و خروجی یک معبر، به صورت ناگهانی مسیر مستقیم خود را تغییر می‌دهد تا وارد مسیر دیگری شود.

وی افزود: چنین رفتاری بدون توجه به وضعیت خودروهای اطراف، احتمال برخورد را به شکل جدی افزایش می‌دهد و با از بین بردن زمان واکنش دیگر رانندگان عبوری، می‌تواند در چند ثانیه به حادثه‌ای شدید منجر شود.

کدهای سلامت شامل چه تخلفاتی است؟

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ همچنین درباره «کدهای سلامت» توضیح داد: این کدها شامل تخلفاتی مانند نبستن کمربند ایمنی، استفاده نکردن از کلاه ایمنی، استفاده از تلفن همراه و موارد مشابه در حین رانندگی است.

به گفته وی، این تخلفات ارتباط مستقیمی با سلامت راننده و سرنشینان دارد و بی‌توجهی به آنها می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری در حوادث رانندگی به دنبال داشته باشد.

آمار تخلفات رانندگی در تهران

تخلفات حادثه‌ساز: بیش از ۷۶۲ هزار فقره

سرعت غیرمجاز: بیش از ۱۹۴ هزار فقره

سبقت غیرمجاز: بیش از ۲ هزار فقره

خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات: بیش از ۱۹ هزار فقره

استفاده از تلفن همراه: بیش از ۳۶۸ هزار فقره

وی تأکید کرد: پلیس اساساً تمایلی به جریمه کردن رانندگان ندارد و افراد متخلف زمانی اعمال قانون می‌شوند که از خط قرمزهای پلیس عبور کرده و با رفتارهای پرخطر، زمینه‌ساز بروز حادثه برای خود و دیگر کاربران ترافیکی شوند.

کشیر هدف اصلی پلیس را پیشگیری از وقوع حوادث و حفظ ایمنی تردد همه کاربران ترافیکی عنوان کرد.

۱۷۵ نفر بر اثر عدم توجه به جلو و سرعت و سبقت جان باختند

تصادفات ناشی از عدم توجه به جلو:

تصادفات خسارتی: بیش از ۳۰ هزار فقره

تصادفات جرحی: حدود ۵ هزار فقره

تصادفات فوتی: ۹۷ نفر

تصادفات ناشی از سرعت و سبقت:

تصادفات خسارتی: حدود ۴ هزار فقره

تصادفات جرحی: حدود ۲ هزار فقره

تصادفات فوتی: ۷۸ نفر

بر این اساس، مجموع جان‌باختگان ناشی از تخلفات عدم توجه به جلو، سرعت غیرمجاز و سبقت غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۷۵ نفر رسیده است.

کشیر در پایان با تأکید بر ضرورت توجه کامل به مسیر هنگام رانندگی گفت: کوچک‌ترین بی‌احتیاطی پشت فرمان می‌تواند به حادثه‌ای بزرگ تبدیل شود. از همه رانندگان می‌خواهم با پرهیز از رفتارهای پرخطر و رعایت مقررات، سهم خود را در حفظ ایمنی ترافیک ایفا کنند.

برچسب ها: فیروز کشیر ، تخلفات رانندگی ، پلیس راهور تهران بزرگ
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