کد خبر: 1378893
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۸
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کاظمی: آموزش و پرورش از غفلت ۴۶ ساله رنج می‌برد

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش سال‌ها با فاصله میان «نظر و عمل» مواجه بوده است، اظهار کرد: آموزش و پرورش از یک غفلت ۴۶ ساله رنج می‌برد و جبران این عقب‌افتادگی تاریخی و مزمن، نیازمند همراهی همه دستگاه‌هاست و اگر همه پای کار نیایند، نمی‌توان انتظار داشت مسائل آموزش و پرورش به‌سرعت حل شود.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی، در دیدار با شهردار پایتخت با اشاره به اهمیت تعامل و هم‌افزایی میان دولت و مدیریت شهری،  وحدت، همدلی، وفاق و همکاری میان دستگاه‌ها را از سرمایه‌های ارزشمند کشور دانست و افزود: این نوع نگاه و حمایت از دولت را می‌توان یکی از جلوه‌های مهم ولایت‌پذیری دانست و از این بابت از شهردار تهران و مجموعه مدیریت شهری تشکر می‌کنم.

به گزارش ایسنا، وی همچنین از توجه ویژه شهرداری تهران به حوزه آموزش و پرورش قدردانی کرد و گفت: تشکیل تیم و مجموعه‌ای با دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی و برنامه‌های ارزشمند برای کمک به نظام تعلیم و تربیت، جای تشکر و قدردانی دارد.

تمرکز دشمن در جنگ شناختی بر نسل دانش‌آموز

کاظمی با اشاره به اهمیت نسل دانش‌آموز در جنگ شناختی و ترکیبی اظهار کرد: دشمن در یک جنگ شناختی و ترکیبی پیچیده، تمام سبد سرمایه و تمرکز خود را روی این نسل قرار داده است تا بتواند در افکار، اندیشه‌ها، شناخت و ادراک دانش‌آموزان تغییر ایجاد کند.

وی با اشاره به نقش تاریخی معلمان و آموزش و پرورش در دفاع مقدس افزود: آموزش و پرورش در دوران دفاع مقدس سهم بسیار بالایی داشت و معلمان نیز در میان رزمندگان و شهدای آن دوران نقش برجسته‌ای ایفا کردند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در طول تاریخ نیز با وجود مشکلات و بی‌توجهی‌هایی که گاهی نسبت به آموزش و پرورش صورت گرفته، معلمان و نظام تعلیم و تربیت نقش خود را به‌درستی ایفا کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تهران پیشانی جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: هر مسئله‌ای که در تهران رخ دهد، بازتاب ملی و حتی بین‌المللی دارد. به همین دلیل، نقش شهرداری تهران را نمی‌توان با سایر شهرداری‌ها مقایسه کرد.

وی افزود: شهرداری تهران به دلیل جایگاه ویژه پایتخت، باید نسبت به مسائل فرهنگی و تربیتی حساسیت ویژه‌ای داشته باشد و این رویکرد فرهنگی و تربیتی مدیریت شهری، شایسته قدردانی است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به حضور شهردار تهران در هیئت دولت، خاطرنشان کرد: همان‌طور که مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران صرفاً مدیرکل یک استان نیست و عملاً نقشی ملی دارد، شهرداری تهران نیز به دلیل جایگاه پایتخت، مسئولیتی فراتر از مدیریت شهری معمول بر عهده دارد.

 آموزش و پرورش یک مسئله «فراراهبردی» است

کاظمی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره نظام تعلیم و تربیت گفت: منظومه فکری رهبر معظم انقلاب درباره آموزش و پرورش، فرهنگیان، امور پرورشی، سند تحول بنیادین و سازمان پژوهش؛ نشان‌دهنده اهمیت جایگاه این حوزه است.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت را یک مسئله فراراهبردی می‌دانند؛ به این معنا که سایر راهبردهای کشور نیز باید با نگاه به این حوزه طراحی شوند.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه تجربه کشورهای مختلف جهان نیز اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش را نشان می‌دهد، گفت: هیچ راه دیگری برای دستیابی به توسعه، ساخت آینده، پیشرفت کشور و کاهش آسیب‌های اجتماعی جز توجه جدی به نظام تعلیم و تربیت و خانواده وجود ندارد.

کاظمی افزود: نظام تربیتی خانواده و نظام تعلیم و تربیت باید در کنار یکدیگر دیده شوند و این دو، اساس تربیت یک جامعه را شکل می‌دهند.

آموزش و پرورش از غفلت ۴۶ ساله رنج می‌برد

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش سال‌ها با فاصله میان «نظر و عمل» مواجه بوده است، اظهار کرد: آموزش و پرورش از یک غفلت ۴۶ ساله رنج می‌برد و در این مدت، میان دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره اهمیت این حوزه و اقدامات عملی، شکاف عمیقی وجود داشته است.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: جبران این عقب‌افتادگی تاریخی و مزمن، نیازمند همراهی همه دستگاه‌هاست و اگر همه پای کار نیایند، نمی‌توان انتظار داشت مسائل آموزش و پرورش به‌سرعت حل شود.

کاظمی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم گفت: خوشحالیم که امروز آموزش و پرورش به مسئله اول دولت تبدیل شده و حتی در سخت‌ترین شرایط نیز از اولویت خارج نشده است. دکتر پزشکیان و دکتر زاکانی نیز این اولویت را از دستور کار خود خارج نکرده‌اند و در این مسیر دستاوردهای ارزشمندی رقم خورده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ساخت‌وساز مدارس، هوشمندسازی، توانمندسازی معلمان، پرداخت‌ها و توجه به مسائل معیشتی فرهنگیان، گفت: در بسیاری از این حوزه‌ها رکوردهای خوبی به ثبت رسیده است؛ البته همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید مسیر را ادامه دهیم.

تحول در آموزش و پرورش نیازمند زمان است

کاظمی با تأکید بر اینکه تحول در آموزش و پرورش فرآیندی زمان‌بر است، اظهار کرد: باید روی آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری کنیم و در کنار آن صبر داشته باشیم. نمی‌توان انتظار داشت مشکلاتی که طی ده‌ها سال ایجاد شده، در مدت کوتاهی برطرف شود.

وی افزود: با توجه به تعطیلی دو ساله مدارس در دوران کرونا و انباشت مسائل مختلف، تحول در آموزش و پرورش نیازمند زمان است و حداقل یک دهه باید برای تحقق نتایج پایدار این سرمایه‌گذاری صبر کرد.

براساس گزارش شهر، وزیر آموزش و پرورش در پایان گفت: آموزش و پرورش کانون تحول کشور است و اگر به دنبال ساخت آینده‌ای بهتر هستیم، باید این حوزه را در اولویت قرار دهیم و همه ظرفیت‌های کشور، از جمله شهرداری تهران، را برای تقویت نظام تعلیم و تربیت به میدان بیاوریم.

برچسب ها: علیرضا کاظمی ، وزارت آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش
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