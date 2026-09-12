کد خبر: 1378892
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۸
سیاست » اخبار کلی

بقایی: جنایت آمریکا در لامرد باید برای مطالبه عدالت، ثبت تاریخی شود

بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر ضرورت مستندسازی حمله به لامرد گفت: این جنایت باید در تاریخ ثبت شود تا زمینه برای احقاق حق و مطالبه عدالت فراهم شود.

جوان آنلاین: اسماعیل بقایی صبح شنبه در نشست تبیینی جنایت آمریکا در شهرستان لامرد با اشاره به ابعاد این حادثه گفت: آنچه در لامرد رخ داد، تنها یک حادثه محلی نبود، بلکه جنایتی علیه مردم ایران و حتی علیه انسانیت بود.

وی با بیان اینکه در این حمله غیرنظامیان و حتی کودکان و نوجوانانی که در حال بازی بودند، هدف قرار گرفتند، افزود: هدف قرار دادن عامدانه مردم، ابعاد این جنایت را بسیار سنگین می‌کند و ضرورت ثبت دقیق آن را افزایش می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین به استفاده از سلاح خوشه‌ای در حمله به لامرد اشاره کرد و گفت: اینکه لامرد در نخستین روز تجاوز به ایران برای آزمایش چنین سلاحی انتخاب شد، موضوعی معنادار است و بر شدت و اهمیت این جنایت می‌افزاید.

بقایی با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد چنین حوادثی در گذر زمان فراموش شود، ادامه داد: لامرد قطعاً اولین و آخرین جنایت نخواهد بود و همه باید برای مطالبه عدالت و روشن شدن ابعاد این جنایت تلاش کنیم.

وی مستندسازی را یکی از الزامات پیگیری حقوقی و بین‌المللی این حوادث دانست و خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم احقاق حق کنیم، باید آنچه رخ داده را به‌درستی ثبت کنیم و روایت واقعی مقاومت مردم ایران در برابر تجاوز را به جهانیان منتقل کنیم.

برچسب ها: بقایی ، لامرد ، وزارت امور خارجه
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