جوان آنلاین: محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان تهران با اشاره به تمرکز بخش قابل توجهی از حملات دشمن بر استان و بهویژه شهر تهران اظهار کرد: اتفاقات و رشادتهایی که در مراکز نظامی، پدافندی و دیگر بخشها رقم خورد، هر کدام ظرفیت تبدیل شدن به یک اثر فاخر فرهنگی، هنری و رسانهای را دارد و نباید این روایتها به مرور زمان از حافظه عمومی فاصله بگیرد.
وی افزود: همانگونه که بخش مهمی از آثار ماندگار دفاع مقدس بر پایه ثبت خاطرات، اسناد و تاریخ شفاهی شکل گرفت، درباره وقایع اخیر نیز باید از همین امروز مستندسازی آغاز شود؛ چراکه تاریخ شفاهی، مبنای تولید صدها اثر فرهنگی و هنری در سالهای آینده خواهد بود.
استاندار تهران با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاهها در این حوزه گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مأموریت یک دستگاه یا نهاد خاص نیست و مجموعههای فرهنگی، هنری، آموزشی، رسانهای، نیروهای مسلح، شهرداریها و دانشگاهها باید سهم مشخص و اثرگذاری در این مسیر داشته باشند.
معتمدیان همچنین بر استفاده از ظرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما، آموزش و پرورش، دانشگاهها و شهرداری تهران برای تولید آثار فاخر و معرفی شهدای کمتر شناختهشده تأکید کرد و افزود: زندگی و مجاهدت بسیاری از شهدای نظامی و دیگر شهدای این حوادث، ظرفیتهای ارزشمندی برای روایت هنری و فرهنگی دارد.
وی نامگذاری خیابانها، میادین و فضاهای شهری به نام شهدا را از دیگر ابزارهای ماندگار ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست و خواستار حضور فعالتر شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر در این زمینه شد.
استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، تکریم خانوادههای معظم شهدا را یک برنامه مستمر دانست و گفت: دیدار و تجلیل از خانواده شهدا نباید به مناسبتهای محدود شود و فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی باید برای این موضوع برنامه زمانبندیشده و منظم داشته باشند.
معتمدیان همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید افزود: این مناسبتها فرصت مهمی برای انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و هویت ملی به نسل نوجوان و جوان است و باید با برنامهریزی مناسب از ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی استفاده شود.
وی با تأکید بر ضرورت حضور پررنگ مردم در برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: مساجد، محلات، مدارس و دانشگاهها باید به کانون اصلی این برنامهها تبدیل شوند و از ظرفیت پیشکسوتان، رزمندگان و ایثارگران برای انتقال مستقیم تجربههای دفاع و مقاومت به نسل جدید استفاده شود.
وی با تأکید بر رویکرد مردمی و محلهمحور افزود: ظرفیت مساجد، کانونهای فرهنگی، مدارس، دانشگاهها، شهرداریها و مجموعههای مردمی میتواند دامنه اثرگذاری برنامههای هفته دفاع مقدس را افزایش دهد و زمینه ارتباط نزدیکتر نسل جوان با مفاهیم ایثار، مقاومت و دفاع از کشور را فراهم کند.
استاندار تهران حضور پیشکسوتان دفاع مقدس و رزمندگان در مراکز آموزشی را یکی از ظرفیتهای مؤثر در این زمینه دانست و گفت: روایت مستقیم تجربهها برای دانشآموزان و دانشجویان، تأثیری متفاوت و ماندگار دارد و باید بهصورت هدفمند در برنامههای مدارس و دانشگاهها پیشبینی شود.
معتمدیان همچنین با اشاره به تجربه جنگهای اخیر اظهار کرد: در کنار نیروهای مسلح، مردم و کارکنان دستگاههای خدماترسان نیز در حفظ آرامش و استمرار خدمترسانی نقش مهمی داشتند؛ در شرایطی که بخشهایی از زیرساختهای آب، برق، گاز و مخابرات آسیب دیده بود، نیروهای عملیاتی در کوتاهترین زمان برای بازگرداندن خدمات وارد میدان شدند و این تلاشها نیز باید در برنامههای بزرگداشت مورد توجه قرار گیرد.
وی بر استمرار دیدار و تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران در طول سال تأکید کرد و افزود: این برنامهها باید با زمانبندی مشخص در سطح شهرستانها دنبال شود و فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی در این زمینه مسئولیت مستقیم داشته باشند.
استاندار تهران همچنین خواستار توجه به خانوادهها و چهرههای ایثارگری شد که روایت و نقش آنان کمتر در برنامههای عمومی معرفی شده است و گفت: ظرفیت شهرستانها، روستاها و محلات برای معرفی این سرمایههای ارزشمند مورد استفاده قرار گیرد.
معتمدیان در ادامه بر ساماندهی و تکمیل یادمانهای شهدای گمنام و بررسی پراکندگی آنها در سطح استان تأکید کرد و افزود: مناطق پرجمعیت و نقاطی که از این ظرفیت برخوردار نیستند، باید شناسایی شوند و موضوع با هماهنگی دستگاههای مسئول دنبال شود.
وی همچنین تکمیل دانشنامه دفاع مقدس استان تهران را از اقدامات ماندگار این حوزه دانست و بر استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، فرمانداریها و منابع ملی و استانی برای پیشبرد آن تأکید کرد.
استاندار تهران در پایان گفت: برنامههای هفته دفاع مقدس امسال با توجه به تجربههای اخیر کشور، باید منسجمتر، مردمیتر و نزدیکتر به نسل جوان طراحی شود و همه دستگاههای استان برای اجرای مؤثر آن پای کار باشند.