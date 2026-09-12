\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u062c\u0644\u0627\u0633 \u0633\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06cc\u06a9\u0633 \u0628\u0627 \u062e\u0627\u0646\u0645 \u00a0\u062f\u0631\u0648\u062f\u06cc \u0645\u0631\u0645\u0648 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627\u060c \u062e\u0628\u0631 \u0645\u0634\u0631\u0648\u062d \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0632\u0648\u062f\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.