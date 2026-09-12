کد خبر: 1378882
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۶
جامعه » اخبار كلی

هشدار نارنجی هواشناسی در ۸ استان؛ بارش شدید و سیلاب در راه است

سازمان هواشناسی سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۸ استان کشور تا فردا (۲۲ شهریور) خبر داد و نسبت به وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت هشدار داد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۸ استان کشور خبر داد و نسبت به وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت هشدار داد.

به گزارش مهر، بر اساس این هشدار، امروز (شنبه، ۲۱ شهریور) نیمه جنوبی آذربایجان شرقی، نیمه شمالی زنجان، شمال قزوین، ارتفاعات استان‌های تهران و البرز و همچنین دامنه و ارتفاعات استان‌های مازندران و گیلان تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده است که در این مناطق رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ دهد.

همچنین فردا (یکشنبه، ۲۲ شهریور) نیمه شرقی آذربایجان شرقی، شمال زنجان، نیمه جنوبی اردبیل و دامنه و ارتفاعات گیلان شاهد فعالیت این سامانه بارشی خواهند بود.

بر اساس هشدار نارنجی صادرشده، اثر مخاطره این سامانه شامل احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه و وزش باد شدید موقتی است.

همچنین احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد.

سازمان هواشناسی در توصیه‌های خود بر خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها تأکید کرده و از مردم خواسته است از سفرهای غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی پرهیز کنند.

بر اساس این هشدار، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین‌شهری نیز ضروری است.

سازمان هواشناسی همچنین از شهرداری‌ها خواسته است برای پاک‌سازی کانال‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید آمادگی داشته باشند.

احتیاط در عبور و مرور و خودداری از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده و همچنین تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی از دیگر توصیه‌های این سازمان برای مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی است.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، بارش شدید باران ، وقوع سیلاب
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

عقب نشینی به سبک ترامپ

بدون شرح

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

لولو‌های سرخرمن جنگ

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

شیطان ماهی

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

ایران پای حزب‌الله ایستاده است

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

درآمد‌های نفتی ۱۴۰۵ زودتر از موعد تأمین شد

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

حمله به ناو‌های امریکا پدیده‌ای بحران‌آفرین برای پنتاگون 

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

دشمن از قدرت توأمان دین و دانش امثال او می‌ترسد

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

نرخ بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر می‌ماند؛ بنزین کارت جایگاه از ۱۷ شهریور ۱۰ هزار تومان می‌شود

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

سلفی مرگبار 

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است

اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 

پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد

هشدار ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا؛ تشدید بارش‌ها در ۴ استان

بازار ارز زیر تیغ مداخله سیاستگذار می‌رود

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار