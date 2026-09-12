جوان آنلاین: سردار سیدمجید موسوی با تشریح جایگاه شهید طاهرپور در مجموعه پهپادی کشور اظهار داشت: این شهید از فرماندهان برجسته مجموعه پهپادی بود که در مقطعی از دوران مسئولیت خود به سوریه اعزام شد و در مأموریتهای مرتبط با جبهه مقاومت نیز حضور فعالی داشت.
او افزود: به تعبیر شهید حاج قاسم سلیمانی، بسیاری از عملیاتها بدون رصد دقیق منطقه، ایجاد اشراف اطلاعاتی و فراهمکردن تصاویر از صحنه نبرد آغاز نمیشد و نیروهای پهپادی در این زمینه نقش مهمی بر عهده داشتند.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه حضور در مأموریتهای برونمرزی فرصت مهمی برای ارتقای تجربه فنی و عملیاتی نیروهای پهپادی بود، بیان کرد: شهید طاهرپور از نیروهای پیشتاز بود و توانست به سطحی از بالندگی فنی و عملیاتی برسد که مورد توجه فرماندهان نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.
موسوی ادامه داد: ازخودگذشتگی، آمادگی و ارتقای توانمندی از ملاکهای مهمی است که در مسیر رشد نیروهای پهپادی مورد توجه قرار میگیرد و شهید طاهرپور نیز در دوران خدمت خود این ویژگیها را نشان داد.
او خاطرنشان کرد: انتخاب شهید طاهرپور برای مسئولیتهای بعدی، انتخاب مناسبی بود و او در ادامه مسیر توانست در توسعه توانمندیهای پهپادی کشور نقش مؤثری ایفا کند.
موسوی با اشاره به توسعه پرندههای مختلف در مجموعه پهپادی کشور گفت: انواع پرندههای کلاس شاهد را در اختیار داریم که بخشی از آنها مأموریت رزمی و بخشی مأموریت مراقبتی و شناسایی دارند و این محصولات حاصل فکر، ایده و تجربه عملیاتی جوانانی هستند که در این حوزه فعالیت کردهاند.
او اضافه کرد: اگر بخواهیم شهید طاهرپور را صرفاً به یک سلاح نسبت دهیم جایگاه او را تقلیل دادهایم؛ زیرا او در توسعه سبد محصولات پهپادی نقش راهبری داشت و در شکلگیری مجموعهای از ابزارهای قدرتمند دفاعی که امروز در اختیار کشور قرار دارد، مؤثر بود.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به جایگاه توان پهپادی در قدرت دفاعی کشور گفت: مجموعه پرندههای پهپادی امروز بهعنوان بخشی از ابزارهای قدرتمند دفاع از کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
موسوی با بیان اینکه شهید طاهرپور علاوه بر توانمندی فنی و عملیاتی، از ویژگیهای اخلاقی برجستهای برخوردار بود، خاطرنشان کرد: او بخش مهمی از پیشبرندگی کار را با اخلاق و رفتار خود رقم میزد.
او گفت: نرمخویی، لطافت روح و نزاکت اخلاقی شهید طاهرپور باعث میشد اطرافیان بهسمت او جذب شوند و همین ویژگیها در کنار توانمندیهای فنی، شخصیت شهید طاهرپور را به چهرهای اثرگذار در مجموعه پهپادی تبدیل کرده بود.
او با اشاره به الگوگیری آمریکا از توان پهپادی ایران اظهار کرد: آمریکاییها امروز مجبور شدهاند پرنده مشابه شاهد ۱۳۶ را با نام لوکاس بسازند و آن را بهعنوان یک سلاح وارد سازمان رزم خود کنند.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه عملیات وعده صادق یک رکورددار بهکارگیری پهپادهاست، تأکید کرد: این اتفاق توسط پهپادهای نیروی هوافضا رخ داد و فرماندهی آن مقطع از جنگ با شهید طاهرپور بود.
موسوی ادامه داد: شهید طاهرپور در عملیات وعده صادق یک به شایستگی توانست این مأموریت را از مرحله طرحریزی تا سازماندهی و اجرا پیش ببرد.