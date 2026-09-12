جوان آنلاین: علیرضا زاکانی در دیدار با علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اساس فعالیتهای مشترک باید معطوف به ساختن آیندهای متحول، پیشرفته و رو به رشد و تعالی باشد، اظهار کرد: نقش ممتاز آموزش و پرورش باید بهدرستی درک شود؛ چراکه مهمترین سرمایه کشور، نیروی انسانی آن، بهویژه نوجوانان و جوانان هستند.
وی با اشاره به ظرفیتهای شهرداری تهران برای همکاری با آموزش و پرورش افزود: شهرداری ظرفیتهای متعددی در اختیار دارد و تلاش ما این است که از این ظرفیتها برای حل مسائل و توسعه خدمات در حوزه آموزش و پرورش استفاده کنیم.
به زودی موضوع «مسکن معلمین» در دستور کار قرار میگیرد
زاکانی سپس پروژه مسکن معلمین را یکی از ظرفیتهای قابل توسعه برای ارائه خدمات به فرهنگیان دانست و گفت: مجموعه شهرداری میتواند از ظرفیتهای موجود برای خدمترسانی گستردهتر به معلمان استفاده کند. اخیرا نیز در این رابطه با رئیس جمهور گفتوگو داشتهایم و به زودی موضوع «مسکن معلمین» در دستور کار قرار خواهد گرفت و تلاش ما بر این است در نزدیک محل خدمت معلمین پروژه مسکن به سرانجام برسد.
استفاده از ظرفیتهای شهرداری در حوزه آموزشهای کاربردی و مهارتمحور برای دانشآموزان
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای شهرداری در حوزه آموزشهای کاربردی و مهارتمحور اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، ایجاد زمینهای برای ارتباط دانشآموزان با محیطهای علمی، فناوری و حرفهای است تا نوجوانان بتوانند با ظرفیتهای مختلف جامعه آشنا شوند و نگاه وسیعتری نسبت به آینده خود پیدا کنند.
شهردار تهران با اشاره به اخذ مجوز پارک علم و فناوری از سوی شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران پس از نیروهای مسلح، دومین مجموعهای است که موفق به دریافت مجوز پارک علم و فناوری شدهاست. این ظرفیت میتواند زمینه ارتباط بیشتر دانشآموزان با علم، فناوری و نوآوری را فراهم کند.
ساماندهی مراکز تربیت معلم در پایتخت
زاکانی همچنین از آمادگی شهرداری برای ساماندهی و تجمیع دانشکدههای تربیت معلم شهر تهران خبر داد و افزود: یکی از موضوعاتی که میتوانیم در آن خدمترسانی کنیم، ساماندهی مراکز تربیت معلم است. در این زمینه باید بهترین ظرفیتهای موجود برای معلمان آینده کشور مورد استفاده قرار گیرد و اخیرا زمینی حدودا ۷ هکتاری در محله پاسداران تهران برای این امر در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به وضعیت برخی مدارس در تهران گفت: برخی از این مراکز نیازمند نوسازی و بهسازی هستند و شهرداری میتواند در حد توان خود برای ساماندهی و ارتقای شرایط این مراکز همکاری کند. همچنین ساخت مجتمعهای آموزشی بزرگ مقیاس و مجهز یکی از کارهایی است که شهرداری تهران میتواند با همکاری وزارت آموزش و پرورش پیش ببرد و هماکنون برنامه ریزی برای ساخت ۲۰ مجتمع کردهایم.
کمک برای ساماندهی و نوسازی مدارس استعدادهای درخشان
شهردار تهران همچنین ساماندهی و نوسازی مدارس استعدادهای درخشان را از دیگر حوزههای قابل همکاری میان شهرداری و آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: موضوع مدارس تیزهوشان نیازمند دقت و توجه ویژه است و در این حوزه نیز آمادگی داریم ظرفیتهای شهرداری را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهیم.
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دانشآموزان مدارس استثنایی و خانوادههای آنان اظهار کرد: خانوادههایی که فرزندانشان در مدارس استثنایی تحصیل میکنند، با مسائل و شرایط ویژهای مواجه هستند و باید برای توسعه خدمات به این دانشآموزان و خانوادههایشان برنامهریزی جدیتری داشته باشیم.
وی تأکید کرد: همه وجود شهرداری تهران در خدمت آموزش و پرورش است و ما خودمان را مدیون این مجموعه میدانیم. افتخار ما این است که بتوانیم حتی کوچکترین خدمتی به آموزش و پرورش، معلمان، دانشآموزان و خانوادههای آنان ارائه کنیم.
شهردار تهران در پایان گفت: هر آنچه در توان شهرداری باشد و هرجا که نیاز آموزش و پرورش اقتضا کند، آمادگی خدمت و همکاری داریم و امیدواریم بتوانیم در کنار مجموعه آموزش و پرورش، گامهای مؤثری برای ارتقای این حوزه برداریم.