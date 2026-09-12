جوان آنلاین: محمدحسین کبادی، با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۵۱ هواشناسی اظهار کرد: از روز شنبه ۲۱ شهریور تا یک‌شنبه ۲۲ شهریور، با تشدید فعالیت سامانه بارشی، احتمال وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت وجود دارد و نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در مناطق تحت تأثیر در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

وی افزود: روز شنبه نیمه جنوبی آذربایجان شرقی، نیمه شمالی زنجان، شمال قزوین، ارتفاعات تهران و البرز و دامنه‌ها و ارتفاعات مازندران و گیلان و روز یک‌شنبه نیمه شرقی آذربایجان شرقی، شمال زنجان، نیمه جنوبی اردبیل و دامنه‌ها و ارتفاعات گیلان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

کبادی با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه گفت: جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقت، احتمال شکستن درختان فرسوده و کهنسال، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از مردم خواست از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از سفرهای غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و حضور در مناطق مستعد سیلاب و نقاط پرخطر پرهیز کنند.

وی همچنین بر رعایت احتیاط در تردد جاده‌ای، خودداری از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده و توجه جدی به هشدارهای هواشناسی تأکید کرد.

کبادی خاطرنشان کرد: تیم‌های عملیاتی، مراکز امدادی و نیروهای واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر در مناطق تحت تأثیر در آماده‌باش کامل قرار دارند و آماده ارائه خدمات امدادی در صورت وقوع حوادث احتمالی هستند.

کبادی خاطرنشان کرد: تیم‌های عملیاتی و مراکز امدادی جمعیت هلال‌احمر در مناطق درگیر مخاطرات جوی، آمادگی لازم برای پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی را دارند و شهروندان در صورت نیاز می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.