دو سارق موتورسوار که در محدوده میدان بوتان مهرآباد اقدام به موبایل‌قاپی می‌کردند، هنگام سرقت مقابل چشمان مأموران پلیس شناسایی و پس از یک تعقیب و گریز به دام افتادند.

سرهنگ عبدالوهاب علایی، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، در تشریح این خبر گفت: در پی گزارش‌های مردمی درباره وقوع چندین فقره موبایل‌قاپی در محدوده میدان بوتان مهرآباد، تیم عملیات کلانتری ۱۱۹ مهرآباد شناسایی و دستگیری سارقان را در دستور کار قرار داد.



رصد نامحسوس موبایل‌قاپان

مأموران با حضور نامحسوس در محدوده موردنظر و انجام گشت‌های هدفمند، تحقیقات خود را آغاز کردند. بررسی‌های اولیه نشان داد سارقان بیشتر در فاصله زمانی ساعت ۱۶ تا ۲۲ اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه شهروندان می‌کنند.

با به‌دست آمدن این سرنخ، مأموران در ساعات مذکور مراقبت‌های خود را افزایش دادند تا اینکه در جریان گشت‌زنی به یک دستگاه موتورسیکلت مشکی‌رنگ با پلاک مخدوش که دو سرنشین داشت، مشکوک شدند.

موبایل‌قاپی مقابل چشمان پلیس

مأموران در حال زیر نظر گرفتن حرکات دو سرنشین موتورسیکلت بودند که ناگهان مشاهده کردند آنها به یکی از شهروندان که مشغول صحبت با تلفن همراه بود، نزدیک شده و گوشی او را قاپیدند و با سرعت از محل فرار کردند. مأموران بلافاصله وارد عمل شده و عملیات تعقیب و گریز را آغاز کردند. با وجود چندین بار اعلام دستور ایست، موتورسواران بدون توجه به فرمان پلیس به فرار خود ادامه دادند.

سقوط موتورسیکلت، پایان فرار

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: در جریان تعقیب و گریز، سارقان به دلیل سرعت زیاد کنترل موتورسیکلت را از دست داده و با زمین برخورد کردند. آنها پس از رها کردن موتورسیکلت، به‌صورت پیاده به فرار ادامه دادند، اما مأموران پس از تعقیب کوتاه‌مدت هر دو متهم را دستگیر کردند. متهمان پس از انتقال به کلانتری و انجام بازجویی‌های فنی و تخصصی، به چندین فقره سرقت سریالی تلفن همراه اعتراف کردند. به گفته سرهنگ علایی، تحقیقات از متهمان برای شناسایی سایر جرائم احتمالی و کشف دیگر سرقت‌های این باند همچنان ادامه دارد.