جوان آنلاین: مرگ دختر ۱۵ ساله‌ای که پس از انتقال به بیمارستان جان باخت، با شکایت پدرش به پرونده‌ای جنایی تبدیل شد. پدر او مدعی است دخترش اهل خودکشی نبوده و مشاهده آثار کبودی و سوختگی روی بدن او، احتمال قتل و صحنه‌سازی برای خودکشی را مطرح می‌کند؛ ادعایی که تحقیقات پلیس برای روشن شدن صحت آن آغاز شده‌است.

چند روز قبل مرد جوانی با مراجعه به اداره پلیس تهران، از همسر سابقش به اتهام قتل دختر ۱۵‌ساله‌اش به نام «رؤیا» شکایت کرد و مدعی شد مادر این دختر پس از مرگ او، قصد داشته است حادثه را خودکشی جلوه دهد.

شاکی در تشریح ماجرا به مأموران گفت: «من و همسرم سال‌ها در یکی از شهرستان‌های شرق کشور زندگی می‌کردیم. زندگی خوبی داشتیم و پس از تولد رؤیا، زندگی‌مان شیرین‌تر هم شد، اما دخالت اطرافیان باعث بروز اختلاف میان من و همسرم شد. اختلافات ما روزبه‌روز بیشتر شد تا اینکه همسرم درخواست طلاق داد و وقتی رؤیا سه ساله بود، از یکدیگر جدا شدیم.»

او ادامه داد: «یکی از شروط جدایی ما این بود که رؤیا با من زندگی کند. از آن زمان دخترم نزد من بود، اما هر از گاهی به دیدن مادرش می‌رفت. مدتی بعد همسر سابقم برای ادامه زندگی به تهران آمد و در یکی از خیابان‌های منطقه مولوی خانه‌ای اجاره کرد. از آن زمان رؤیا با مادرش تلفنی در ارتباط بود و گاهی نیز به تهران می‌رفت و پس از چند روز به خانه برمی‌گشت.»

مرگ مشکوک‌

پدر رؤیا گفت: «چند ماه قبل دخترم گفت می‌خواهد برای مدتی نزد مادرش در تهران برود. من هم با خواسته‌اش موافقت کردم. بعد از رفتن رؤیا، تلفنی با او در ارتباط بودم تا اینکه مدتی قبل همسر سابقم با من تماس گرفت و خبر تلخی داد.»

وی افزود: «او گفت حال رؤیا بد شده و در بیمارستان بستری است. بلافاصله خودم را به تهران رساندم و به بیمارستان رفتم. آنجا متوجه شدم دخترم یک روز قبل به بیمارستان منتقل شده و پس از حدود ۲۰‌ساعت بستری، جان باخته است. پزشکان اعلام کردند مرگ دخترم مشکوک است، اما همسر سابقم مدعی بود رؤیا خودش را حلق‌آویز کرده‌است. او گفت وقتی به خانه برگشته، دخترم را در حالی دیده که خودش را حلق‌آویز کرده و بلافاصله او را به بیمارستان رسانده، اما تلاش پزشکان برای نجاتش نتیجه نداده است.»

ادعای پدر‌

مرد جوان در ادامه گفت: «من نمی‌توانستم این موضوع را باور کنم. رؤیا اهل خودکشی نبود. دختر شاد و امیدوار به زندگی بود و حتی قرار بود با هم برای خرید کیف و کفش مدرسه‌اش به بازار برویم. به همین دلیل ادعای خودکشی برایم قابل قبول نبود.»

وی افزود: «از طرفی وقتی جسد دخترم را برای دفن تحویل گرفتم، متوجه آثار کبودی و سوختگی روی بدنش شدم. در حالی که زمانی که رؤیا نزد من زندگی می‌کرد، هیچ اثری از چنین آسیب‌هایی روی بدنش نبود. به همین دلیل احتمال می‌دهم همسر سابقم به دلایلی دخترم را به قتل رسانده و سپس با صحنه‌سازی، مرگ او را خودکشی جلوه داده باشد. به همین دلیل از او به اتهام قتل دختر ۱۵ ساله‌ام شکایت دارم.»

تحقیقات پلیس‌

پس از ثبت شکایت، مادر دختر نوجوان برای ارائه توضیحات به اداره پلیس احضار شد. تحقیقات درباره مرگ مشکوک رؤیا و بررسی ادعا‌های پدرش ادامه دارد و مأموران در تلاش هستند با انجام بررسی‌های تخصصی، علت دقیق مرگ دختر نوجوان را مشخص کنند.