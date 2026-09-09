آغاز برنامه علی اوجی و ایمان قیاسی در شبکه سه

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی برنامه، فصل سوم مسابقه «قهرمان» به تهیهکنندگی و کارگردانی محمدحسین سعادتی و کارگردانی تلویزیونی حسین نیرومند، از جمعه ۲۰ شهریور ماه در ساعتهای ۱۹:۳۰ و ۲۳:۳۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
به گزارش ایسنا، «قهرمان» در فصل سوم با اجرای علی اوجی و ایمان قیاسی، برخلاف دو فصل گذشته از فضای استودیویی خارج شده و اینبار در جزیره کیش تولید شده است.
یکی از بخشهای تازه این فصل، «تورنمنت ستارههای قهرمان» است؛ رقابتی با حضور چهرههای ورزشی کشور که در قالب تیمهای مختلف مقابل یکدیگر قرار میگیرند. این تورنمنت در دو مرحله گروهی و حذفی برگزار میشود و چهرههای ورزشی حاضر در آن برای رسیدن به عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
فصل سوم «قهرمان» در قالب ۴۰ قسمت تولید و در طراحی این فصل تلاش شده است با توسعه ساختار رقابت، طراحی چالشهای متنوع و استفاده از ظرفیتهای جزیره کیش، هویت مستقلتری برای این مسابقه شکل بگیرد و «قهرمان» بیش از گذشته به سمت یک مسابقه با ساختاری متناسب با فضای ایرانی حرکت کند.
تولید این فصل همزمان با آغاز شرایط جنگی انجام شد؛ با این حال روند تولید در جزیره کیش متوقف نشد و گروه سازنده با ادامه فعالیت، تولید این فصل را به پایان رساند.
فصل نخست «قهرمان» در بهار ۱۴۰۲ و فصل دوم آن در تابستان ۱۴۰۳ روی آنتن شبکه سه سیما رفت و حالا سومین فصل این مسابقه از جمعه ۲۰ شهریور ماه در ساعتهای ۱۹:۳۰ و ۲۳:۳۰ دقیقه شبکه سه پخش میشود.