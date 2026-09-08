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تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
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کتاب دیگری از نادر ابراهیمی منتشر شد 

اثری در ستایش مهربانی

اثری در ستایش مهربانی کتابی از آثار پیشین زنده‌یاد نادر ابراهیمی، نویسنده و فیلم‌ساز صاحب‌نام، با عنوان «قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟» به تازگی از سوی کانون پرورش فکری برای کودکان منتشر شده است

جوان آنلاین: کتابی از آثار پیشین زنده‌یاد نادر ابراهیمی، نویسنده و فیلم‌ساز صاحب‌نام، با عنوان «قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟» به تازگی از سوی کانون پرورش فکری برای کودکان منتشر شده است. 
کتاب «قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟» که به ستایش مهربانی و دوست‌داشتن دیگران می‌پردازد، سال‌ها پیش از سوی نشر همگام با کودکان و نوجوانان منتشر شده بود؛ انتشاراتی که این نویسنده آن را برپا کرد، اما پس از چندین سال فعالیت در حوزه نشر و پژوهش به فعالیتش ادامه نداد. 
نادر ابراهیمی، نویسنده، فیلم‌ساز، ترانه‌سرا، مترجم و روزنامه‌نگار صاحب‌نام، روز ۱۶ خرداد ۱۳۸۷ در سن ۷۲ سالگی دار فانی را وداع گفت، در حالی که کارنامه‌ای پربار شامل نگارش بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب و انتشار دیگر آثار سینمایی و ادبی از او برجای مانده است. 
کانون پرورش فکری در سال‌های حیات این نویسنده شهیر، کتاب‌هایی، چون «عبدالرزاق پهلوان»، «پهلوان پهلوانان»، «کلاغ‌ها»، «بزی که گم شد» و «قصه گل‌های قالی» به قلم او در سال‌های مختلف منتشر کرد و در سال ۱۴۰۲ - یعنی ۱۵ سال پس از درگذشتش - نیز شش اثر دیگر او را به کودکان و نوجوانان ایرانی عرضه کرد. 
اکنون در هجدهمین سالگرد درگذشت این نویسنده، کتاب دیگر او با عنوان «قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟» برای گروه سنی بالای ۷ سال با تصویرگری محمدحسین تهرانی، این بار از سوی کانون منتشر شده است. 
در بخشی از این کتاب آمده است: «.. قلب مهمان‌خانه نیست که آدم‌ها بیایند، دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند. قلب لانه گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد. قلب، راستش، نمی‌دانم چیست؛ اما این را می‌دانم که فقط جای آدم‌های خیلی خیلی خوب است، برای همیشه...»
این کتاب که در سال ۱۳۷۲ دیپلم افتخار نخستین نمایشگاه بین‌المللی تصویرگران کتاب کودک را دریافت کرده بود، اکنون در ۲۴ صفحه رنگی و با شمارگان یک‌هزار نسخه از سوی انتشارات کانون منتشر و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای این مجموعه در سراسر کشور و فروشگاه اینترنتی آن به نشانی www.digikanoon.ir عرضه شده است. 
یادآوری می‌شود کتاب‌های «قصه دو کبوتر»، «قصه زندگی یک برگ»، «پنجره‌های دنیای کوچک من»، «ما ارمنی‌های این آب و خاکیم»، «یک گوشه ساکت جنگل» و «این باغ بزرگ باورنکردنی» عنوان شش کتاب دیگر زنده‌یاد نادر ابراهیمی است که بهمن سال ۱۴۰۲ از سوی کانون منتشر شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کتاب ، نادر ابراهیمی ، نویسنده
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