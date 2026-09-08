جوان آنلاین: دبیرخانه جایزه کتاب سال شعر ایران به انتخاب «خبرنگاران» با گرامی‌داشت یاد این شاعر، نویسنده، منتقد، پژوهشگر و روزنامه‌نگار پیشکسوت که به تازگی از دنیا رفت، نامزد‌های بیستمین دوره جایزه را در دو بخش ویژه شاعران بدون کتاب (کشف و معرفی استعداد‌های شعری) و کتاب سال شعر ایران (منتشرشده در سال ۱۴۰۳) به شرح زیر اعلام کرد:

در بخش ویژه شاعران بدون کتاب، بر حسب حروف الفبای نام خانوادگی شاعر:

مهدی بیات‌نسب

داریوش جلینی

کوثر حجت

سبحان زنگی

سجاد ندومی

سولماز نعمتی



در بخش کتاب سال، به‌ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی شاعر:

«پشت پرده» از ارسلان جوانبخت، اسین

«زیستن بر لبه» از ریحانه رسول‌زاده، نزدیکتر

«اعلام وضعیت سفید» از رؤیا شاه‌حسین‌زاده، اسین

«یک روز باید به آفریقا بروم» از هانا صابر، نگاه

«پر از پرنده‌ام» از امیر فلاح، فصل پنجم

«این جان من است» امین فقیری، ناهونته



دبیرخانه جایزه کتاب سال شعر ایران به انتخاب «خبرنگاران» همچنین با یادآوری اینکه به‌دلیل شرایط رخ داده در زمستان گذشته، برپایی آیین پایانی بیستمین دوره جایزه در اسفندماه ۱۴۰۴ که قرار بود با گرامی‌داشت ۲۰ سالگی این جایزه همراه باشد، مقدور نشد، اعلام کرد: به‌دلیل تاخیر رخ داده و دیگر شرایط، برگزیدگان بیستمین دوره همراه با برگزیدگان بیست‌ویکمین دوره در اسفندماه ۱۴۰۵ (در صورت عادی بودن شرایط) تقدیر و تجلیل خواهند شد؛ اما برگزیدگان هر سه بخش (کتاب سال، ویژه شاعران بدون کتاب و تجلیل از یک عمر دستاورد شعری) از طریق بیانیه رسانه‌ای، معرفی خواهند شد.

جایزه شعر خبرنگاران در ششمین دوره خود در سال ۱۳۹۰، در بخش جایزه «یک عمر دستاورد شعری»، از جواد مجابی برای «فعالیت‌های گسترده و تأثیرگذار در عرصه شعر، نقد هنری ـ ادبی و نیز روزنامه‌نگاری در عرصه ادبیات و هنر» با حضور و سخنرانی چهره‌هایی، چون سیمین بهبهانی و محمود دولت‌آبادی تجلیل کرده بود.