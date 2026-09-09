جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان خویش آورده است، «خاطرات خودگفته دوران کودکی و نوجوانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» را در خویش دارد. این مجموعه ازسوی مؤسسه ایمان جهادی (صهبا) گردآوری و پس از سانحه بزرگ شهادت قائد امت اسلامی، منتشر و روانه بازار کتاب شده است. تارنمای ناشر در توصیف مضمون و محتوای این دفتر، نکات پی آمده را از نظر دور نداشته است:

«خاطرات دوران کودکی و نوجوانی؛ سفری شیرین و صمیمی به سال‌های کودکی و نوجوانی حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی است. کتابی که ما را به روز‌هایی می‌برد که هنوز از مسئولیت‌های بزرگ و جایگاه تاریخی خبری نیست و با انسانی روبه‌رو می‌شویم که مثل همه، کودکی کرده، درس خوانده، در خانواده رشد کرده و آرام‌آرام شخصیتش شکل گرفته و نشو و نما یافته است. بخش اصلی این کتاب، از گفت‌و‌گو‌های گرم و صمیمانه حضرت آقا با نوجوانان در برنامه «نیم‌رخ: گرفته شده؛ برنامه‌ای که از سال ۱۳۷۶ شروع شد و خیلی زود توانست با نوجوان‌ها و خانواده‌ها ارتباطی عمیق و صادقانه برقرار کند. برای کامل‌تر شدن این روایت‌ها، خاطرات دیگری هم که رهبر انقلاب در مناسبت‌های مختلف از دوران کودکی و نوجوانی خود بیان کرده‌اند، در کنار مصاحبه‌های ایشان با مرکز اسناد انقلاب اسلامی در دوران ریاست‌جمهوری، به این مجموعه اضافه شده است. در این کتاب، مخاطب با بخش‌هایی از زندگی امام شهید آشنا می‌شود که شنیدن‌شان هم دلنشین است و هم الهام‌بخش از خاطرات پدرومادر و خواهروبرادر‌ها گرفته تا محل زندگی، روز‌های مدرسه، دوران درس خواندن و سال‌های آغازین طلبگی. همه این خاطرات از زبان خود ایشان نقل شده و همین باعث می‌شود، روایت‌ها زنده، باورپذیر و نزدیک به دل و ضمیر مخاطب باشند. در پاسخ به این سؤال که چرا باید این کتاب را بخوانیم؟، باید گفت:، چون این کتاب کمک می‌کند تا یک چهره بزرگ و تأثیرگذار را نه فقط از جایگاه رهبری و تاریخ، بلکه از زاویه زندگی شخصی و روز‌های ساده و صمیمی کودکی‌اش بشناسیم و ریشه‌های شکل‌گیری شخصیتش را بدانیم. خواندن این خاطرات به ما نشان می‌دهد، شخصیت‌های بزرگ یک‌باره و بدون بستر و شرایط لازم ساخته نمی‌شوند؛ آنها هم از دل خانواده، تربیت، تلاش، درس، تجربه و روز‌های ساده زندگی رشد می‌کنند و به بالندگی می‌رسند. همین نگاه، کتاب را به اثری خواندنی، آموزنده، تربیتی و پر از نکته‌های انسانی تبدیل کرده است. برای کسانی که دوست دارند رهبر شهیدشان را عمیق‌تر بشناسند، این کتاب فرصتی ارزشمند است و برای نوجوانان کنجکاوی که می‌خواهند بدانند کودکی و نوجوانی این شخصیت بزرگ چگونه سپری شده، متنی شیرین، صمیمی، درس‌آموز و لذت‌بخش خواهد بود. «خاطرات دوران کودکی و نوجوانی»، کتابی است که هم دل را همراه می‌کند، هم ذهن را درگیر می‌سازد و هم نگاه آدم را به مسیر رشد و شکل‌گیری شخصیت انسان عمیق‌تر می‌سازد. از این نکته نیز نمی‌توان گذشت که این اثر ارجمند، خواننده و به ویژه مخاطب جوان را با بخش‌هایی از شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصر ایران نیز آشنا خواهد کرد....»