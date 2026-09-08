وام ودیعه مسکن ۴۰۰ میلیون شد

سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق‌ تقدم در تهران به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ رقمی که در کنار افزایش سقف وام خرید و جعاله، بسته جدید تسهیلات مسکن را برای متقاضیان به‌ روزرسانی کرده است.

جوان آنلاین: سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق ‌تقدم در حالی افزایش یافته که در میان تسهیلات جدید، افزایش سقف وام ودیعه مسکن بیش از همه مورد توجه مستاجران قرار گرفته است؛ به ‌طوری که سقف این تسهیلات در تهران از ۳۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه جدید، سقف وام ودیعه مسکن از محل اوراق در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت نیز از ۲۲۵ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این تسهیلات با هدف افزایش قدرت مالی متقاضیان مسکن و حمایت از مستاجران در شبکه بانکی به اجرا درآمده است.

گفتنی است؛ متقاضیانی که فرآیند تشکیل پرونده تسهیلاتی آنها در شعب بانک مسکن در جریان است، اما هنوز قرارداد تسهیلاتی آنها منعقد و پرداخت قطعی نشده، می‌توانند با مراجعه به شعبه و ارائه درخواست جدید، از سقف‌های افزایش‌یافته استفاده کنند.

این افزایش سقف در شرایطی انجام شده که تعداد قابل توجهی از مستاجران همچنان در انتظار دریافت تسهیلات ودیعه هستند. آخرین آمار رسمی منتشرشده تا ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود پنج میلیون و ۶۸۱ هزار نفر برای وام ودیعه مسکن ثبت‌ نام کرده‌اند که از این تعداد، حدود یک میلیون و ۸۹۳ هزار نفر واجد شرایط به بانک‌ها معرفی شده‌اند و یک میلیون و ۳۳۶ هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. در همین مقطع، حدود ۵۵۷ هزار و ۴۵۰ مستاجر در صف دریافت وام قرار داشتند.

در مجموع، افزایش سقف وام ودیعه از محل اوراق را می‌توان یکی از مهم‌ترین تغییرات بسته جدید تسهیلات مسکن دانست؛ تغییری که سقف تسهیلات مستاجران تهرانی را به ۴۰۰ میلیون تومان رسانده و همزمان سقف تسهیلات خرید، خرید خانوادگی و جعاله نیز افزایش یافته است.

با این حال، میزان اثرگذاری این تسهیلات بر قدرت خرید یا تامین ودیعه مستاجران به شرایط بازار اجاره و هزینه تهیه اوراق نیز وابسته خواهد بود.

یادآور می‌شود؛ در کنار وام ودیعه، سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن نیز افزایش یافته و از ۲۸۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن برای متقاضیان انفرادی در تهران یک میلیارد تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۸۰۰ میلیون تومان و در سایر مناطق ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

سقف تسهیلات خرید مسکن برای بستگان نیز افزایش یافته و بر این اساس، زوجین، پدر و فرزند، مادر و فرزند، خواهر و برادر و دو خواهر یا دو برادر می‌توانند در تهران تا سقف دو میلیارد تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر تا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و در سایر مناطق تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید یا ساخت مسکن دریافت کنند.