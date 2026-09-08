کد خبر: 1378284
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تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۲
اقتصاد » اخبار کلی

افزایش قیمت نفت در پی تشدید نگرانی‌های عرضه

قیمت نفت قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی، با افزایش نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه نفت، افزایش یافت.

جوان آنلاین: قیمت آتی نفت خام برنت با ۳۴ سنت یا ۰.۳۵ درصد افزایش، به ۹۷ دلار و ۳۴ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۱۵ سنت یا ۱.۲۶ درصد افزایش، به ۹۲ دلار و ۶۳ سنت در هر بشکه رسید.

در معاملات روز قبل، قیمت نفت برنت در مقطعی به ۹۸ دلار صعود کرد و به بالاترین سطح خود از ۲۴ ژوئیه رسید، زیرا معامله‌گران در بحبوحه تنش‌های شدید در اطراف تنگه هرمز، شریان کلیدی حمل و نقل جهانی نفت خام، به ایجاد نرخ ریسک اضافی برای قیمت‌ها ادامه دادند.

تجاوز نظامی آمریکا به ایران در طول هفته گذشته به دوره‌ای از آرامش نسبی در منطقه پایان داده و نگرانی‌هایی را در مورد اختلالات عمیق‌تر در جریان انرژی از طریق تنگه هرمز ایجاد کرده است. قیمت نفت در معاملات آتی هفته گذشته افزایش یافت و قیمت‌ها از زمان آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی در اواخر فوریه، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.

در همین حال، بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش‌بینی خود از قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت برای دسامبر ۲۰۲۶ را ۵ دلار افزایش داد و به ترتیب به ۸۵ دلار و ۸۰ دلار و برای سال ۲۰۲۷، به ترتیب به ۸۰ دلار و ۷۵ دلار رساند که نشان‌دهنده فرض جدید آن مبنی بر ادامه اختلالات کشتیرانی خاورمیانه تا سال ۲۰۲۷ است.

بر اساس گزارش رویترز، اِد مایر، تحلیلگر در چشم‌انداز کالایی ماه سپتامبر پلتفرم خدمات مالی مارکس گفت تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، قیمت نفت خام احتمالا تا پایان سال بالا خواهد ماند.

در این بین، تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان سعودی در جازان در نزدیکی دریای سرخ روز دوشنبه هدف حملات مقاومت یمن قرار گرفت، این جدیدترین مورد از یک سری حملات بود که پیش از این باعث توقف فعالیت یک پالایشگاه بزرگ در این منطقه شده بود. در پی تجاوزات عربستان علیه یمن، ارتش یمن بارها کشتی‌های عربستانی در دریای سرخ و پایگاه‌های این کشور در مرزها را هدف قرار داده است.

برچسب ها: قیمت نفت ، نفت ، نفت خام
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