کد خبر: 1378274
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تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۲
اقتصاد » اخبار کلی

روایت وزیر اقتصاد از مذاکرات در روسیه/ مدنی‌زاده: گمرکات محل عبور می‌شوند نه توقف

وزیر اقتصاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارزیابی مثبت نتایج دیدار با همتای روسی خود گفت: در تعاملات دو کشور در زمینه مسائل مالی و ارزی، گشایش بسیار خوبی صورت گرفت. وی همچنین اعلام کرد که با اجرایی شدن دو طرح، قرار است گمرکات محل عبور باشند و نه توقف.

جوان آنلاین: سید علی مدنی‌زاده در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا افزود: در این دیدار، گفت‌وگوهای خوب و شفافی درباره تعاملات اخیر دو کشور و قراردادهای مربوط به توافقات دوجانبه صورت گرفت که این مباحث را به تهران منتقل خواهم کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت قابل توجه ایران در زمینه برخورداری از نیروی کار تحصیلکرده، پیشنهادی درباره اعزام گروهی از افراد متقاضی به روسیه مطرح و مقرر شد که موضوع توسط سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو پیگیری شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دیدار با همتای روس خود درباره ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع استراتژیک و پربازده ایران گفت‌وگو کرده است، از تسهیل مبادلات مالی و تجاری به عنوان دیگر موضوع مورد بحث یاد کرد و گفت: در مجموع،‌ دیدار بسیار خوبی بود و توافقات خوبی صورت گرفت.

مدنی‌زاده که شامگاه دوشنبه پس از دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی ایرانی مقیم روسیه و در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایرنا درباره مشکلات تجار در گمرکات گفت:‌ در حال حاضر، مسائل جدی در رابطه با مرزها و انتقال کالاها وجود دارد که بخشی از این مسائل به قوانین، قواعد و مقرراتی بر می‌گردد که در کشور و در مرزها حاکم است.

وی افزود:‌ همه این مسائل لزوما به خود گمرک وارد نیست؛‌ درست است که گمرک در نقطه مرزی مستقر است اما تعداد دستگاه‌هایی که در مرزها و در امر تجارت دخیل هستند، بیش از ۲۰ دستگاه است که حتی بخشی از آنها خارج از دولت هستند.

گمرکات باید صرفاً محل عبور باشند و نه محل توقف

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت:‌ ما در حال حاضر، دو پروژه اصلی شامل مدیریت هماهنگ مرزی و پروژه حمل یکسره را در دستور کار قرار داده‌ایم که با اجرایی شدن آن، گمرکات ما صرفاً محل عبور می‌شوند و نه محل توقف؛ اجرای این دو طرح، کمک قابل توجهی به تجارت کشور خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی روز یکشنبه با هدف رایزنی‌های دو و چند جانبه وارد مسکو شد.

مدنی‌زاده روز دوشنبه با آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد و شامگاه دوشنبه نیز در جلسه هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی و تجار ایرانی مقیم روسیه حضور یافت.

وی روز سه‌شنبه با مقاماتی از کمیسیون اقتصادی اوراسیا دیدار خواهد کرد. ایران و پنج کشور عضو این اتحادیه پیش‌تر موافقت‌نامه تجارت آزاد امضا کرده‌اند که از اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی و به موجب آن تعرفه گمرکی ۸۷ درصد کالاها در مبادلات تجاری طرفین لغو شد.

برچسب ها: وزیر اقتصاد ، وزیر اقتصاد روسیه ، گمرک
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