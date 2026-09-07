کد خبر: 1378228
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تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
طائب: مذاکره ذاتاً نه خوب است و نه بد

مذاکره برای گرفتن حق است نه واگذاری آن

مذاکره برای گرفتن حق است نه واگذاری آن مذاکره‌ای که به تثبیت حقوق ملت ایران، تضمین حقوق جبهه مقاومت و حفظ عزت و منافع کشور منجر شود، قابل قبول است؛ اما مذاکره‌ای که به معنای چشم‌پوشی از حقوق ملت یا پذیرش زیاده‌خواهی دشمن باشد، هیچ جایگاهی در سیاست ایران ندارد

جوان آنلاین: مذاکره‌ای که به تثبیت حقوق ملت ایران، تضمین حقوق جبهه مقاومت و حفظ عزت و منافع کشور منجر شود، قابل قبول است؛ اما مذاکره‌ای که به معنای چشم‌پوشی از حقوق ملت یا پذیرش زیاده‌خواهی دشمن باشد، هیچ جایگاهی در سیاست ایران ندارد. 
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در جمع خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مذاکره اظهار کرد: دشمن امروز به آتش‌بس پناه آورده و بار دیگر مسیر مذاکره را دنبال می‌کند، اما ایران مذاکره را نه از سر نیاز، بلکه بر اساس منافع و حقوق ملت می‌پذیرد. مذاکره ذاتاً نه خوب است و نه بد، بلکه آنچه به مذاکره معنا می‌دهد، نتیجه آن است. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: مذاکره‌ای که به تثبیت حقوق ملت ایران، تضمین حقوق جبهه مقاومت و حفظ عزت و منافع کشور منجر شود، قابل قبول است؛ اما مذاکره‌ای که به معنای چشم‌پوشی از حقوق ملت یا پذیرش زیاده‌خواهی دشمن باشد، هیچ جایگاهی در سیاست ایران ندارد. طائب با تأکید بر روشن بودن موضع جمهوری اسلامی ایران گفت: مذاکره برای گرفتن حق ملت است، نه واگذار کردن آن. ملت ایران همان‌گونه که در میدان و خیابان ایستادگی کرده است، پشت میز مذاکره نیز با همان منطق مقاومت حاضر خواهد شد. 
حجت‌الاسلام طائب در ادامه با اشاره به بدعهدی‌های طرف مقابل اظهار کرد: دشمن به تعهدات خود عمل نکرد؛ قرار بود منابع مالی ایران پرداخت شود، اما چنین اتفاقی نیفتاد. همچنین قرار بود مدیریت ایران در تنگه هرمز به رسمیت شناخته شود، اما این موضوع نیز پذیرفته نشد. قرار بود تهدید‌ها متوقف شود، اما تهدیدات همچنان ادامه پیدا کرد و این بدعهدی‌ها برای ملت ایران ناشناخته نیست. مردم ایران بار‌ها وعده‌های دشمن را شنیده و نتیجه آن را دیده‌اند. از همین رو، جمهوری اسلامی ایران نه بر اساس وعده، بلکه بر مبنای اقدام واقعی طرف مقابل تصمیم خواهد گرفت. طائب تأکید کرد: هر تعهدی باید اجرا شود و هر توافقی نیز باید در عمل به تأمین حقوق ملت ایران منجر شود. دشمن نمی‌تواند هم‌زمان تعهدات خود را نادیده بگیرد، تهدید کند و انتظار داشته باشد ایران از حقوق خود دست بکشد. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه با تأکید بر مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مذاکره گفت: ملت ایران نه تهدید را می‌پذیرد، نه تحمیل را و نه مذاکره‌ای را که نتیجه آن تضعیف حقوق کشور باشد. ایران مذاکره می‌کند، اما مرعوب نمی‌شود؛ گفت‌و‌گو می‌کند، اما از اصول خود عبور نمی‌کند. این موضع، موضع یک دولت یا جریان سیاسی نیست، بلکه خواست ملتی است که بهای استقلال خود را با خون بهترین فرزندانش پرداخته است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: قدرت جمهوری اسلامی ایران از پیوند سه عنصر خون شهدا، رهبری هوشمندانه و اراده ملتی که تسلیم نمی‌شود، شکل گرفته است. حجت‌الاسلام طائب با تأکید بر اینکه پرچم مقاومت بر زمین نخواهد ماند، تصریح کرد: به پشتوانه همین قدرت، معادلات منطقه و جهان تغییر کرده و هیچ ابرقدرتی نمی‌تواند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مذاکره ، حقوق ، ملت ایران ، مقاومت
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