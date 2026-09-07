کد خبر: 1378226
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تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

دود آرامکو دوباره به هوا رفت

دود در فاصله یک ماه بار دیگر از تأسیسات نفتی آرامکو در جیزان بلند شد. این‌بار، حمله به آرامکو در شرایطی اتفاق افتاده که جبهه جنگ زمینی یمن نیز به سمت سواحل غربی و باب‌المندب کشیده شده است. حمله تازه به تأسیسات سعودی تنها یک ماه پس از ضربه قبلی به پالایشگاه جیزان رخ داده و نگرانی‌ها درباره فشار بر انرژی و کشتیرانی را همزمان با وضعیت تنگه هرمز تشدید کرده است. 
تأسیسات نفتی آرامکو در جیزان، در جنوب‌غرب عربستان و نزدیک مرز یمن، روز دوشنبه بار دیگر هدف حمله قرار گرفت. فایننشال‌تایمز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که زیرساخت‌های نفتی آرامکو هدف قرار گرفته، هرچند میزان خسارت همچنان در دست بررسی است. تا زمان تنظیم این گزارش، ریاض و آرامکو جزئیات کاملی درباره میزان آسیب منتشر نکرده‌اند و مسئولیت حمله هم در گزارش‌های مستقل به‌طور قطعی تأیید نشده، ولی منابع گفته‌اند ابعاد حادثه از نظر مقیاس، به حمله قبلی در ماه گذشته شباهت دارد. تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده از منطقه جیزان، ستون‌های دود را بر فراز مجموعه پالایشگاهی نشان می‌دهد؛ همان نشانه‌ای که در حملات قبلی نیز برای ارزیابی اولیه وضعیت تأسیسات مورد استفاده قرار گرفته بود. تصاویر ماهواره‌ای پیشین از همین مجموعه، حتی در شرایطی که مقام‌های سعودی درباره میزان خسارت سکوت کرده بودند، امکان مشاهده آتش‌سوزی در مخازن و دود برخاسته از بخش‌های مختلف پالایشگاه را فراهم کرده بود. 
پالایشگاه جیزان توان پالایش حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز را دارد و دروازه مهمی برای حضور عربستان در دریای سرخ است. در حمله قبلی، آرامکو از اختلال موقت در بخشی از فعالیت‌ها خبر داده بود، اما مدیرعامل این شرکت تأکید کرده بود که این وقفه اثر عملیاتی یا مالی قابل‌توجهی بر شرکت نگذاشته است. حمله روز دوشنبه در شرایطی رخ داد که جریان انتقال فرآورده‌های نفتی از جیزان تحت فشار قرار گرفته و طبق داده‌های کپلر، در ماه اوت ۲۰۲۶ صادرات فرآورده از این منطقه عملاً متوقف شده بود. بازار نفت نیز بلافاصله به خبر واکنش نشان داده است؛ برنت روز دوشنبه حدود ۱/۲ درصد افزایش یافت و به نزدیکی ۹۷/۵ دلار رسید، در حالی که عبور کشتی‌ها از هرمز هم به پایین‌ترین سطح از ماه مه رسیده است. 
همزمان، پیشروی‌های زمینی انصارالله نیز قابل توجه است. از روز پنج‌شنبه، نیرو‌های انصارالله عملیات زمینی تازه‌ای را در جنوب‌غرب یمن آغاز کرده و در محور‌هایی که به المخا و باب‌المندب منتهی می‌شوند، درگیری‌ها به‌شدت بالا گرفته است. هدف این پیشروی، بنا بر گزارش‌های منابع نظامی و پزشکی، تحت فشار قرار دادن مسیر‌های منتهی به بندر المخا و نزدیک شدن به ارتفاعات مشرف بر باب‌المندب است؛ تنگه‌ای که ورودی جنوبی دریای سرخ و یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجارت دریایی جهان محسوب می‌شود. در تازه‌ترین تحول، روز دوشنبه انصارالله در یک عملیات غافلگیرانه، خود را به پشت خطوط مزدوران سعودی رسانده و تپه راهبردی «جبل الاسود» مشرف بر سواحل المخا را تصرف کرده و شماری از افسران را به اسارت گرفته است. یمنی‌ها همچنین تمرکز خود را بر هدف‌گیری فرماندهان و کانون‌های تجمع نیرو‌های سعودی متمرکز کرده‌اند. یک منبع نظامی یمنی به «المیادین» گفته که ضربات هدفمند یمن به فرماندهان وابسته به عربستان، موفق شده است بخش بزرگی از تدارکات آنها برای نبرد زمینی پیش رو را خنثی کند. انصارالله همچنین از سرنگونی چند پهپاد سعودی در استان‌های الجوف، البیضا و تعز خبر داده و مقام‌های نظامی این گروه هشدار داده‌اند که در صورت ورود عربستان به جنگی فراگیر، پاسخ آنها محدود نخواهد بود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: آرامکو ، جنگ ، یمن
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