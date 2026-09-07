۲۳ مرکز آموزشی غیرمجاز شناسایی شد‌

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و هیئت امنایی آموزشوپرورش، با اشاره به شناسایی ۲۳ مرکز آموزشی غیرمجاز از پلمب یک «هوماسکول» (آموزش در خانه) خبر داد.
احمد محمودزاده با اشاره به شناسایی و رصد مراکز غیرقانونی، افزود: اخیراً ۲۳ مرکز غیرمجاز شناسایی شد؛ یکی از این موارد، مؤسسهای به نام «فردیت» است که با عنوان «هوماسکول» فعالیت میکند، امروز پلمب شد.
وی خاطرنشان کرد: در نظام تعلیم و تربیت «مدرسه غیرمجاز» نداریم؛ یا مجموعهای دارای مجوز است یا مجوزهای قانونی را ندارد؛ از این رو فعالیت آنها فاقد وجاهت قانونی است.
محمودزاده با بیان اینکه آموزشگاهها و مدارس باید حتماً دارای مجوز باشند، افزود: از رسانهها انتظار داریم از تبلیغ و ترویج این مؤسسات غیرمجاز خودداری کنند، چراکه سلامت نظام آموزشی و منافع خانوادهها و دانشآموزان در گرو فعالیت در چارچوبهای رسمی است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با تأکید بر اینکه وزارت آموزشوپرورش محدودیتی برای صدور مجوز به متقاضیان واجد شرایط ندارد، گفت: از تمامی مجموعههایی که توانایی فعالیت ذیل سیاستهای کلان وزارت آموزشوپرورش را دارند، استقبال میکنیم و آمادگی داریم به آنها مجوز دهیم، اما تأکید ما این است که هرگونه فعالیت آموزشی باید در چارچوب مدرسه یا مراکز مجازِ مکمل تعلیم و تربیت انجام شود.
معاون وزیر آموزشوپرورش به خانوادهها توصیه کرد و گفت: مدارس دولتی و غیردولتی در کشور به اندازه کافی وجود دارد؛ بنابراین نیازی نیست خانوادهها فرزندان خود را در مراکز غیرمجاز که تکالیف آموزشی و تربیتی آنها مشخص نیست، ثبتنام کنند.
محمودزاده به آمار مراکز مجاز اشاره کرد و گفت: اکنون حدود ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی و ۱۸ هزار مرکز آموزشگاهی مجاز (شامل کلاسهای کنکور، تقویتی، زبان و آزمون) در کشور فعال هستند که همگی دارای مجوز رسمی هستند.
معاون وزیر آموزشوپرورش درباره «مدارس مجازی» گفت: دستورالعملی برای تبدیل مراکز راهدور به «مدرسه مجازی» در حال تدوین است که پس از ابلاغ توسط شورای عالی آموزشوپرورش، برای سال جاری اجرایی خواهد شد.
وی در گفتوگو با ایرنا به وضعیت شهریهها نیز اشاره کرد و یادآور شد: کف شهریهها اعلام شده و به محض نهایی شدن و ابلاغ، جزئیات آن در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.