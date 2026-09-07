کد خبر: 1378223
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۰
جامعه » اخبار كلی
‌معاون وزیر آموزش‌وپرورش: 

۲۳ مرکز آموزشی غیرمجاز شناسایی شد‌

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و هیئت امنایی آموزش‌وپرورش، با اشاره به شناسایی ۲۳ مرکز آموزشی غیرمجاز از پلمب یک «هوم‌اسکول» (آموزش در خانه) خبر داد. 
احمد محمودزاده با اشاره به شناسایی و رصد مراکز غیرقانونی، افزود: اخیراً ۲۳ مرکز غیرمجاز شناسایی شد؛ یکی از این موارد، مؤسسه‌ای به نام «فردیت» است که با عنوان «هوم‌اسکول» فعالیت می‌کند، امروز پلمب شد. 
وی خاطرنشان کرد: در نظام تعلیم و تربیت «مدرسه غیرمجاز» نداریم؛ یا مجموعه‌ای دارای مجوز است یا مجوز‌های قانونی را ندارد؛ از این رو فعالیت آنها فاقد وجاهت قانونی است. 
محمودزاده با بیان اینکه آموزشگاه‌ها و مدارس باید حتماً دارای مجوز باشند، افزود: از رسانه‌ها انتظار داریم از تبلیغ و ترویج این مؤسسات غیرمجاز خودداری کنند، چراکه سلامت نظام آموزشی و منافع خانواده‌ها و دانش‌آموزان در گرو فعالیت در چارچوب‌های رسمی است. 
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با تأکید بر اینکه وزارت آموزش‌وپرورش محدودیتی برای صدور مجوز به متقاضیان واجد شرایط ندارد، گفت: از تمامی مجموعه‌هایی که توانایی فعالیت ذیل سیاست‌های کلان وزارت آموزش‌وپرورش را دارند، استقبال می‌کنیم و آمادگی داریم به آنها مجوز دهیم، اما تأکید ما این است که هرگونه فعالیت آموزشی باید در چارچوب مدرسه یا مراکز مجازِ مکمل تعلیم و تربیت انجام شود. 
معاون وزیر آموزش‌وپرورش به خانواده‌ها توصیه کرد و گفت: مدارس دولتی و غیردولتی در کشور به اندازه کافی وجود دارد؛ بنابراین نیازی نیست خانواده‌ها فرزندان خود را در مراکز غیرمجاز که تکالیف آموزشی و تربیتی آنها مشخص نیست، ثبت‌نام کنند. 
 محمودزاده به آمار مراکز مجاز اشاره کرد و گفت: اکنون حدود ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی و ۱۸ هزار مرکز آموزشگاهی مجاز (شامل کلاس‌های کنکور، تقویتی، زبان و آزمون) در کشور فعال هستند که همگی دارای مجوز رسمی هستند. 
معاون وزیر آموزش‌وپرورش درباره «مدارس مجازی» گفت: دستورالعملی برای تبدیل مراکز راه‌دور به «مدرسه مجازی» در حال تدوین است که پس از ابلاغ توسط شورای عالی آموزش‌وپرورش، برای سال جاری اجرایی خواهد شد. 
وی در گفت‌و‌گو با ایرنا به وضعیت شهریه‌ها نیز اشاره کرد و یادآور شد: کف شهریه‌ها اعلام شده و به محض نهایی شدن و ابلاغ، جزئیات آن در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مدارس غیردولتی ، آموزش ، تعلیم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

فرصت‌های ایستادن با شرق

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

لولو‌های سرخرمن جنگ

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

بدون شرح

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

 «حمله روز صفر» ترکیبی از جنگ فتنه و مسائل اجتماعی است 

«اول امریکا» در خط پایان؟!

قالیباف در گفت‌و‌گوی ویدئویی با مردم: 

عقب نشینی به سبک ترامپ

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار