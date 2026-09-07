۲ نفر از عاملان سرقت از پزشک بازداشت شدند 

جوان آنلاین: تحقیقات پلیس برای دستگیری عاملان سرقت میلیاردی از یک پزشک به بازداشت دو عضو باند در سر آسیاب ملارد منجر شد؛ یکی از متهمان، قاتلی است که پس از هشت سال زندان با رضایت اولیای دم آزاد شده بود.

اوایل تیرماه امسال پزشک میانسالی با پلیس تماس گرفت و از حمله چهار مرد نقابدار و سرقت اموالش خبر داد. مأموران پس از حضور در محل، او را دست‌وپا بسته و مجروح پیدا کردند و به بیمارستان انتقال دادند.

پزشک در تحقیقات گفت برای اجاره آپارتمان نوسازش آگهی داده بود و پس از تماس دختر جوانی که خود را متقاضی اجاره معرفی کرده بود، برای نشان دادن خانه همراه او رفت، اما به محض ورود، چهار مرد نقابدار به او حمله کردند و پس از سرقت کیف حاوی دلار و پول نقد گریختند.

کارآگاهان با بررسی دوربین‌های مداربسته و شماره تلفن دختر جوان، او را شناسایی و دستگیر کردند. متهم ابتدا منکر سرقت شد، اما در ادامه به همکاری با اعضای باند اعتراف کرد.

ادعای تهدید

متهم مدعی شد با یکی از اعضای باند به نام بهنام مدتی قبل دوست شده و قرار بوده به خواستگاری‌اش بیاید، اما خبر نداشته که او نقشه دیگری دارد.

وی گفت: «خبر نداشتم بهنام خلافکار است و وقتی پیشنهاد داد برای اجرای نقشه سرقت از مرد میانسال طعمه شوم قبول نکردم که تهدید کرد عکس و فیلم‌های خصوصی‌ام را در فضای مجازی منتشر می‌کند. نقشم فقط این بود که با قربانی تماس بگیرم و به بهانه اجاره خانه‌اش او را به محل بکشانم. بعد از ورود ما، بهنام و همدستانش سرقت را انجام دادند.» با دستور بازپرس دادسرای امور جنایی تهران، متهم در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات برای دستگیری سایر اعضای باند ادامه پیدا کرد تا اینکه یک روز قبل مأموران پلیس دو نفر از اعضای این باند را در منطقه سر آسیاب ملارد شناسایی و بازداشت کردند.

متهمان پس از اعتراف به سرقت خشن از پزشک میانسال در ادعایی گفتند که بهنام آنها را فریب داده است و خبر نداشتند قصد او و دختر مورد علاقه‌اش سرقت است. یکی از متهمان گفت: «سال ۹۲ مرتکب قتل شدم و به زندان افتادم. قرار بود قصاص شوم، اما اولیای‌دم رضایت دادند و پس از هشت سال آزاد شدم. در زندان با بهنام دوست شده بودم که بعد از آزادی هم با او ارتباط داشتم. چند روز قبل از حادثه به من گفت مرد میانسالی برای دختر مورد علاقه‌اش مزاحمت ایجاد می‌کند و از من و دوستم خواست آن مرد را گوشمالی دهیم. روز حادثه دختر مورد علاقه‌اش او را به محل کشاند و ما هم او را کتک زدیم، اما خبری از سرقت اموال او نداریم. چون ما بعد از کتک‌کاری از آنجا بیرون رفتیم، اما بهنام و دختر مورد علاقه‌اش هنوز آنجا بودند. الان فهمیدیم که بهنام به ما دروغ گفته و دختر مورد علاقه‌اش هم از بستگان نزدیک او است.» تحقیقات از متهمان در حالی ادامه دارد که مأموران در تلاشند متهم اصلی این باند را بازداشت و زوایای پنهان این حادثه را فاش کنند.