کد خبر: 1378218
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

۲ نفر از عاملان سرقت از پزشک بازداشت شدند 

1 تحقیقات پلیس برای دستگیری عاملان سرقت میلیاردی از یک پزشک به بازداشت دو عضو باند در سر آسیاب ملارد منجر شد؛ یکی از متهمان، قاتلی است که پس از هشت سال زندان با رضایت اولیای دم آزاد شده بود.
آرمین بینا 

جوان آنلاین: تحقیقات پلیس برای دستگیری عاملان سرقت میلیاردی از یک پزشک به بازداشت دو عضو باند در سر آسیاب ملارد منجر شد؛ یکی از متهمان، قاتلی است که پس از هشت سال زندان با رضایت اولیای دم آزاد شده بود. 
اوایل تیرماه امسال پزشک میانسالی با پلیس تماس گرفت و از حمله چهار مرد نقابدار و سرقت اموالش خبر داد. مأموران پس از حضور در محل، او را دست‌وپا بسته و مجروح پیدا کردند و به بیمارستان انتقال دادند. 
پزشک در تحقیقات گفت برای اجاره آپارتمان نوسازش آگهی داده بود و پس از تماس دختر جوانی که خود را متقاضی اجاره معرفی کرده بود، برای نشان دادن خانه همراه او رفت، اما به محض ورود، چهار مرد نقابدار به او حمله کردند و پس از سرقت کیف حاوی دلار و پول نقد گریختند. 
کارآگاهان با بررسی دوربین‌های مداربسته و شماره تلفن دختر جوان، او را شناسایی و دستگیر کردند. متهم ابتدا منکر سرقت شد، اما در ادامه به همکاری با اعضای باند اعتراف کرد. 

 ادعای تهدید 
متهم مدعی شد با یکی از اعضای باند به نام بهنام مدتی قبل دوست شده و قرار بوده به خواستگاری‌اش بیاید، اما خبر نداشته که او نقشه دیگری دارد. 
وی گفت: «خبر نداشتم بهنام خلافکار است و وقتی پیشنهاد داد برای اجرای نقشه سرقت از مرد میانسال طعمه شوم قبول نکردم که تهدید کرد عکس و فیلم‌های خصوصی‌ام را در فضای مجازی منتشر می‌کند. نقشم فقط این بود که با قربانی تماس بگیرم و به بهانه اجاره خانه‌اش او را به محل بکشانم. بعد از ورود ما، بهنام و همدستانش سرقت را انجام دادند.» با دستور بازپرس دادسرای امور جنایی تهران، متهم در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات برای دستگیری سایر اعضای باند ادامه پیدا کرد تا اینکه یک روز قبل مأموران پلیس دو نفر از اعضای این باند را در منطقه سر آسیاب ملارد شناسایی و بازداشت کردند. 
متهمان پس از اعتراف به سرقت خشن از پزشک میانسال در ادعایی گفتند که بهنام آنها را فریب داده است و خبر نداشتند قصد او و دختر مورد علاقه‌اش سرقت است. یکی از متهمان گفت: «سال ۹۲ مرتکب قتل شدم و به زندان افتادم. قرار بود قصاص شوم، اما اولیای‌دم رضایت دادند و پس از هشت سال آزاد شدم. در زندان با بهنام دوست شده بودم که بعد از آزادی هم با او ارتباط داشتم. چند روز قبل از حادثه به من گفت مرد میانسالی برای دختر مورد علاقه‌اش مزاحمت ایجاد می‌کند و از من و دوستم خواست آن مرد را گوشمالی دهیم. روز حادثه دختر مورد علاقه‌اش او را به محل کشاند و ما هم او را کتک زدیم، اما خبری از سرقت اموال او نداریم. چون ما بعد از کتک‌کاری از آنجا بیرون رفتیم، اما بهنام و دختر مورد علاقه‌اش هنوز آنجا بودند. الان فهمیدیم که بهنام به ما دروغ گفته و دختر مورد علاقه‌اش هم از بستگان نزدیک او است.» تحقیقات از متهمان در حالی ادامه دارد که مأموران در تلاشند متهم اصلی این باند را بازداشت و زوایای پنهان این حادثه را فاش کنند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پلیس ، سرقت ، پزشک
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

فرصت‌های ایستادن با شرق

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

لولو‌های سرخرمن جنگ

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

بدون شرح

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

 «حمله روز صفر» ترکیبی از جنگ فتنه و مسائل اجتماعی است 

«اول امریکا» در خط پایان؟!

قالیباف در گفت‌و‌گوی ویدئویی با مردم: 

عقب نشینی به سبک ترامپ

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار