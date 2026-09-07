جوان آنلاین: حمیدرضا خورشیدی، در گفتوگو با خبرنگار، با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۴۲ اظهار کرد: از دوشنبه ۱۶ شهریور تا چهارشنبه ۱۸ شهریور، افزایش وزش باد بهویژه در ساعات عصر و شب تا ابتدای صبح پیشبینی میشود.
به گزارش مهر، مدیرکل هواشناسی استان تهران افزود: در نوار مرزی غربی و جنوبی و ارتفاعات استان در برخی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید و در نیمه غربی، جنوبی و تا حدودی مناطق مرکزی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: وزش باد شدید میتواند موجب سقوط برخی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازههای موقت از جمله داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در فضای باز شود.
خورشیدی با اشاره به احتمال خیزش گردوخاک گفت: در نقاط مرتفع از جمله برجها و دکلها، احتمال خیزش گردوخاک و کاهش موقت دید وجود دارد و در مناطق جنوبی و غربی استان و شهر تهران نیز احتمال کاهش کیفیت هوا و انتقال گردوخاک از استانهای همجوار وجود دارد.
وی از پیشبینی بارش در بخشهایی از استان خبر داد و عنوان کرد: احتمال افزایش ابر و بارش پراکنده، رگبار و رعدوبرق بهویژه در ارتفاعات شمالی استان وجود دارد و از بعدازظهر سهشنبه تا ظهر چهارشنبه نیز در برخی ساعات بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق بهویژه در نیمه شمالی و غربی استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان تهران با توصیه به شهروندان برای رعایت احتیاط در تردد جادهای و کوهستانی گفت: شهروندان از استقرار در مجاورت سازههای موقت و سست، درختان و سازههای ناتمام و همچنین حضور در مکانهای مرتفع مانند برجها، دکلها و داربستها خودداری کنند.
خورشیدی افزود: اطمینان از استحکام داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، پرهیز از پرواز گلایدر، بالگرد و هواپیماهای سبک، احتیاط در انجام امور عمرانی، استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متأثر از گردوخاک و پرهیز از صعود به قلهها و ارتفاعات بالادست توصیه میشود.
وی خاطرنشان کرد: هشدار شماره ۴۳ نیز درباره بارش روزهای سهشنبه و چهارشنبه، بهویژه در مناطق شمالی و غربی استان تهران، صادر شده است.