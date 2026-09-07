جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی گفت: در شرایطی که مقاومت و ایستادگی ایران در برابر امریکا و رژیم صهیونیستی، نگاه بسیاری از نخبگان و کشور‌های جهان را به اقتدار جمهوری اسلامی تغییر داده است، هرگونه رفتار یا سخن وحدت‌شکنانه از سوی هر طیف، سلیقه و جناحی که باشد، خیانت، جرم و گناه است و همه باید در گفتار و رفتار خود مراقبت کنند.

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، روز گذشته، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تشریح برنامه‌ها و دستاورد‌های سفر اخیر خود به هند به منظور شرکت در اجلاسیه سران قضایی بریکس اظهار کرد: در برنامه‌ها و دیدار‌هایی که در هند در حاشیه اجلاسیه سران قضایی کشور‌های عضو بریکس داشتیم، یک مقوله بسیار عیان و آشکار بود و آن عظمت و اقتدار و شأنی بود که مقامات عالی‌رتبه کشور‌های عضو بریکس و ایضاً علمای دینی هند برای امام شهید ما قائل بودند. آنها با تعابیر بسیار باشکوه و والایی از امام شهید ما یاد می‌کردند و اقتدار ایران اسلامی را در شکستن هیمنه امریکا می‌ستودند.

شخصیت‌های جهانی: ایران هیمنه امریکا را شکست

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: چه در دیدار صمیمانه با علمای ادیان مختلف هند، چه در دیدار‌های دوجانبه با مقامات عالی‌رتبه کشور‌های عضو بریکس و چه در حاشیه افتتاحیه و اختتامیه و نشست‌های تخصصی بریکس و به طور کلی در هر فرصتی که دست می‌داد و دیداری با یک شخصیت بین‌المللی صورت می‌گرفت، همه و همه بر یک موضع اتفاق‌نظر داشتند و آن موضع این بود که جمهوری اسلامی ایران، هیمنه امریکا را شکست و امام شهید ما و ملت و رزمندگان سلحشور ما، درسی تاریخی به جهانیان دادند؛ درسی که مطلعش، فروپاشی افسانه دروغین شکست‌ناپذیری امریکا است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به نگاه خاص و دگرگون‌شده مقامات برخی از کشور‌ها نسبت به اقتدار ایران اسلامی گفت: برخی از مقامات عالی‌رتبه کشور‌های عضو بریکس، با تعابیر مختلفی، روی این مضمون تأکید می‌کردند که مقاومت و ایستادگی ایران اسلامی در برابر دو قدرت متجاوز، یعنی امریکا و رژیم صهیونیستی، دکترین و راهبرد کلان آنها را در مواجهه با مستکبران تغییر داده است؛ بدین معنا که به واسطه شکستی که با عنایت خداوند، ما بر متجاوزان امریکایی و صهیونیستی تحمیل کردیم، امروز دنیا فهمیده است که می‌شود امریکای سلطه‌گر و مزدور منطقه‌ای‌اش، یعنی رژیم صهیونیستی را به شکست و هزیمت کشاند. رئیس عدلیه نگاه علمای هندی از ادیان مختلف به امام شهید و سیره ایشان را بسیار خاص و منحصر‌به‌فرد دانست و عنوان کرد: تعابیری که اعاظم و بزرگان ادیان هندی در مورد امام شهید ما به کار می‌بردند و احساسی که نسبت به ایشان دارند، حقیقتاً وصف‌ناپذیر است؛ انسان وقتی با آنها مصاحبت می‌کند، متوجه می‌شود که آنان از اعماق وجود، دلداده و شیفته مکتب آزادگی و ظلم‌ناپذیری و عزتمندی شده‌اند؛ مکتبی که امام شهید ما در آن جزو ممتازین و برجستگان است.

وحدت‌شکنی از هر طیف و گروهی خیانت و جرم است

قاضی‌القضات در ادامه با تأکید بر اهمیت مضاعف حفظ وحدت در داخل، خاطرنشان کرد: حال که همگان به عینه و وضوح می‌بینیم جهانیان و نخبگان جهانی چه شیفتگی و درس‌آموزی و ارادتی نسبت به ایران اسلامی و اقتدار و مقاومت مقدس ایران اسلامی پیدا کرده‌اند، حقیقتاً اگر در داخل از هر طیف، سلیقه، جناح و تفکری، صدایی بلند شود و عملی سر زند که وحدت‌شکن باشد و تصویر مقتدرانه ایران را در اذهان جهانیان مخدوش و تضعیف کند، آیا این حرف یا فعل، بی‌انصافی، خیانت، جرم و گناه نیست؟ بنابراین وظیفه بسیار سنگین و خطیری بر دوش همه ماست و همه ما باید مراقب افعال و الفاظ و نوع سخن گفتن و عمل کردن‌مان باشیم.

رئیس قوه قضائیه همچنین، حمایت مقامات امریکایی از قانون، نظم و آزادی در جهان را طنزی تلخ دانست و بیان داشت: امریکا مظهر جنایتکاری و بدعهدی و قانون‌شکنی در عرصه جهانی است؛ امریکایی‌ها مکراً و شیادانه، دم از حقوق بشر و حقوق کودکان و حقوق زنان می‌زنند، اما در صدر ناقضان حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان قرار دارند؛ امریکایی که به همراه مزدور منطقه‌ای‌اش، یعنی رژیم صهیونیستی، سردمدار کودک‌کشی در دنیاست، در جایگاه حمایت از حقوق کودک نیست! امریکایی که سردمدار نقض حقوق زنان و ظلم به آنان و جنایت علیه آنان در جنگ‌ها و زندان‌ها است، در جایگاه حمایت از حقوق زنان نیست! وقتی امریکا از قانون حمایت از زنان و کودکان سخن می‌گوید، در واقع واژه و مفهوم قانون را مبتذل می‌کند و در حق قانون و قانون‌گرایی و قانون‌گرایان، ظلم می‌کند. رئیس دستگاه قضا، ضمن اشاره به سوابق عهدشکنی امریکایی‌ها، گفت: رویکرد قلدرمآبانه و زورگویانه و سلطه‌جویانه امریکا در قبال دوستان و متحدان این دولت نیز جریان و سَریان دارد؛ طی روز‌های اخیر همگان دیدند و شنیدند که مقامات امریکایی چه تعابیر زننده‌ای پیرامون یکی از متحدان‌شان، یعنی کانادا، به کار بردند.

بزرگداشت قیام مردمی ۱۷ شهریور

رئیس عدلیه در ابتدای سخنانش ضمن گرامیداشت قیام ۱۷شهریور و شهدای گلگون‌کفن این قیام، گفت: ماندگاری قیام ۱۷شهریور ۱۳۵۷ و شهدای این قیام، از آن حیث است که مردم مؤمن و انقلابی در شرایط خفقان رژیم ستم‌شاهی، به فرمان امام امت، قیام کردند؛ آن شهامتی که مردم ما در قیام ۱۷شهریور از خود به خرج دادند، حقیقتاً وصف‌ناپذیر است؛ بنابراین ضروری است هرچه بیشتر ابعاد و زوایای قیام ۱۷ شهریور را برای نسل‌های امروزی تبیین و تشریح کنیم. قاضی‌القضات با اشاره به جنایات مستکبران و اذناب آنها در ترور مردم و خادمان آنها در ابتدای انقلاب، خاطرنشان کرد: در روز ۱۷شهریور۱۳۵۷، عمال رژیم طاغوتی، مردم را به رگبار بستند؛ کسانی از همین آبشخور فکری که ویژگی اصلی‌اش، وابستگی به استکبار است، از فردای پیروزی انقلاب نیز شروع به کشتار و ترور مردم و متدینین و نیرو‌های خدمتگزار به انقلاب و مردم کردند. در ماه‌ها و سال‌های نخستین انقلاب، چه گروه‌هایی بودند که در معابر عمومی و در میان مردم بمب‌گذاری می‌کردند یا نیرو‌های خادم به مردم و انقلاب را ترور می‌کردند؟ مگر جز آن است که همه این تروریست‌ها، وابسته به مستکبران بودند و امروز نیز تفاله‌های آنان در دامن همان مستکبران، روزگار می‌گذرانند. محسنی‌اژه‌ای، در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله قدوسی، دادستان کل انقلاب اسلامی، که در ۱۴ شهریور ۱۳۶۰ به فیض شهادت نائل شد، گفت: شهید آیت‌الله قدوسی، حقیقتاً در خلوص، مردم‌دوستی، وقت‌شناسی و انضباط، رعایت انصاف و عدل و طرفداری از مظلومین، جزو شخصیت‌های زبانزد و شهیر انقلاب اسلامی است. ایشان همچون شهید بهشتی، به کادرسازی و تربیت نیرو برای انقلاب اسلامی نیز بسیار اهتمام داشتند. این شخصیت صدیق و خدمتگزار توسط عناصری ترور شد که وابسته به استکبار جهانی بودند.