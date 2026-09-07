جوان آنلاین: دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به بسته بودن تنگه هرمز و تشدید سخت‌گیری‌ها در این تنگه، از ایجاد یک منطقه ممنوعه تحریمی در بیرون تنگه هرمز خبر داد و عنوان کرد این محدوده تا زمانی که محاصره دریایی امریکا وجود داشته باشد، برقرار است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محسن رضایی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر اظهار کرد: پس از اینکه ترامپ از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد خارج شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که باید راهبرد‌های جدیدی را در زمینه جنگ، مذاکرات و محاصره اقتصادی در پیش بگیریم. نخستین تغییری که ایجاد شد، مربوط به مسئله تنگه هرمز است. تنگه هرمز کاملاً بسته است. پیش از بستن تنگه هرمز، روزانه بیش از ۱۰۰ فروند کشتی از این مسیر عبور می‌کرد و بیش از ۱۰۰ میلیون تن کالا از تنگه هرمز خارج می‌شد و میلیارد‌ها دلار نیز از این مسیر عبور داده می‌شد. امروز حداکثر روزانه هفت تا هشت کشتی عبور می‌کنند که بیشتر آنها حامل مواد غذایی و کالا‌هایی هستند که ما وارد می‌کنیم. برخی اوقات امریکایی‌ها از میان صخره‌های متصل به ساحل عمان، دلار می‌دهند و تلاش می‌کنند دستگاه‌ها را خاموش کنند و پنج تا شش کشتی را عبور دهند. رضایی تصریح کرد: اغلب آنها هم مورد اصابت قرار می‌گیرند. هنوز تصمیم نگرفته‌ایم این کشتی‌ها را غرق کنیم، زیرا حامل مواد نفتی هستند، اما هیچ‌کدام سالم عبور نمی‌کنند و به آنها آسیب وارد می‌شود. آیا معنای این مسئله باز شدن تنگه هرمز است؟ بنابراین، باز شدن تنگه هرمز دروغی بزرگ است. وی ادامه داد: طی هفته‌های آینده، محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز را اعلام می‌کنیم که از خط محاصره نیروی دریایی امریکا آغاز می‌شود و تا تنگه هرمز ادامه پیدا می‌کند و وارد خلیج فارس می‌شود. هر کشتی که با هدف عبور از تنگه هرمز وارد این محدوده شود و شناسایی شود، در فهرست تحریمی قرار می‌گیرد.

وی افزود: سخت‌گیری‌ها را بیشتر می‌کنیم و یک منطقه ممنوعه تحریمی در بیرون تنگه هرمز ایجاد می‌کنیم. این محدوده تا زمانی که محاصره دریایی امریکا وجود داشته باشد، برقرار خواهد بود.

شلیک اخیر ایران، باورپذیر کردن تهدید بود

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: شیوه شکستن محاصره را تغییر می‌دهیم. ما برای نخستین بار از جنگ ۱۲ روزه تاکنون، توانستیم نخستین موشک ناوشکن خود را بالای سر امریکا آزمایش کنیم. جهنمی ایجاد شد و ناو‌ها فرار کردند. حادثه آن‌قدر بزرگ بود که سنتکام به آن اعتراف کرد و آنها وحشیانه به دو، سه کشتی ما که یک مورد خالی و دو مورد حامل نفت بودند، حمله کردند. اعلام کردیم این قدرت ماست؛ پس بهتر است آدم شوید و حقوق ملت ما را بدهید. زدن ناو، ۲۰۰ تا ۳۰۰ امریکایی را غرق می‌کند و برای باورپذیر کردن تهدید خود این شلیک را انجام دادیم.

دیپلماسی را با تضمین دنبال می‌کنیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دیپلماسی را تغییر داده‌ایم، گفت: مشکل بزرگ ما در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، مسئله تضمین بود. ما به واسطه‌گران اعتماد کردیم، اما در عمل مشخص شد که نتوانستند تضمین ارائه دهند. حتی در کمیته حل اختلاف نیز همین‌گونه بود. بنابراین، مشکل ما در دیپلماسی، نبود تضمین بود. اکنون دیپلماسی را با تضمین دنبال می‌کنیم. شرایطی تعیین کرده‌ایم تا امریکایی‌ها اعتماد خود را به ما اثبات کنند و تا زمانی که این شرایط عملی نشود، وارد مرحله دوم نمی‌شویم. یکی از تضمین‌ها، اعتمادسازی است.

رضایی ادامه داد: موضوع دوم، تضمین است که یکی از تضمین‌ها تنگه هرمز است. اگر تنگه را باز کنیم و آنها تعهدات خود را نقض کنند، مجدداً تنگه هرمز را می‌بندیم. تنگه هرمز به‌طور جدی در مدیریت ما باقی می‌ماند. برای تثبیت این تضمین، با عمان دو تا سه ماه رفت‌وبرگشت و جلسه داشتیم و موضوع نهایی شد. اکنون روی آب‌های خود و آب‌های مشترک عمان و ایران، کریدوری را برای ورود به خلیج فارس و خروج از آن تعیین کرده‌ایم و مدیریت ما در این ورود و خروج به قوت خود باقی است. وی افزود: موضوع سوم، تغییر در جنگ است. ما جنگ را نیز تغییر داده‌ایم. نخستین تغییر ما در حمله اخیر امریکا بود. ترامپ گفت جنگ سخت ۱۰ روزه را انجام می‌دهم، اما جنگ یک‌روزه تمام شد. چرا یک‌روزه تمام شد؟ چون نمی‌دانست ما برخی اهداف را شناسایی کرده‌ایم و آنها را نمی‌زنیم. فکر نمی‌کرد که اطلاع داریم. ما به دو، سه پایگاه که افسران امریکایی در آنجا بودند، شلیک کردیم. یکی از این پایگاه‌ها پدافند نداشت و پایگاه‌های اردن و اربیل را محکم زدیم. بنابراین، جنگ ۱۰ روزه ترامپ یک‌روزه شد. ما موشک ناوشکن را درست بالای سر یک ناو آزمایش کردیم که آنها وحشت‌زده فرار کردند. رضایی در عین حال تصریح کرد: معنای این مسئله این نیست که نمی‌خواهیم دیپلماسی داشته باشیم؛ ما به دنبال پایان جنگ‌ها در منطقه هستیم.

حزب‌الله و لبنان با علی‌الطاهر تمام نمی‌شوند

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سؤالی درباره حمله رژیم صهیونیستی به بلندی‌های علی‌الطاهر گفت: در تمام جنگ‌های دنیا یک قاعده پذیرفته‌شده وجود دارد و آن این است که در هیچ جنگی همیشه پیروزی پشت پیروزی و شکست پشت شکست نیست. جنگ‌ها فراز و نشیب دارند. نباید تنها به علی‌الطاهر نگاه کرد. در ۲۰ سال اخیر، دست برتر با حزب‌الله بوده است. حزب‌الله پس از سقوط بیروت شکل گرفت و متولد شد. در سال ۲۰۰۰، تمام لبنان را حزب‌الله آزاد کرد. لبنان نخستین کشور عربی است که اسرائیل را شکست داده است. حالا اسرائیل توانسته است بخش‌هایی را تصرف کند؛ مگر حزب‌الله و لبنان تمام شده‌اند؟ جنگ فراز و نشیب دارد.

حق ما در حمله به امریکا محفوظ است

رضایی با بیان اینکه ما حق خود را در خصوص حمله امریکایی‌ها به مراسم عروسی خواهران و برادران ما و خونین کردن آن عقد و عروسی محفوظ نگه داشته‌ایم، گفت: نتانیاهو به دنبال جمع کردن رأی است و تبلیغات را آغاز کرده و به دنبال این است که نخست‌وزیر دور بعدی باشد. بنابراین، حواسمان هست او چه می‌گوید و برنامه ما سر جای خود است. دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سؤالی درباره پیام اخیر رهبر انقلاب و تأکید بر پرهیز از «دوگانه‌های موهوم» تصریح کرد: دوگانه موهوم، دوگانه‌ای است که مانند سراب است. عده‌ای با سراب‌سازی به دنبال این هستند که در ملت ایران انشقاق ایجاد کنند. یکی از ابزار‌های امریکایی‌ها برای خروج از استیصال خود، شکستن وحدت مردم است. دلسوزان نباید وارد این دوگانه‌سازی شوند. رضایی تأکید کرد: بار‌ها و بار‌ها از طریق تفرقه خواستند انقلاب اسلامی را هدف قرار دهند، اما موفق نشدند؛ چراکه شاخصی ایجاد شده است که اختلافات را کنترل می‌کند. آن شاخص، ولایت فقیه و رهبری است. در زمان امام راحل، اختلافات جدی شکل گرفت، اما امام آن را آرام کرد و موج‌های بزرگ را خواباند. البته عده‌ای آسیب دیدند و کنار رفتند که تقصیر خودشان بود. در زمان امام شهید نیز همین اتفاق افتاد.

وی بهترین راه را تحمل‌پذیری دانست و گفت: سیاسیون ما باید یکدیگر را تحمل کنند. مثلاً چرا گفته می‌شود تنگه هرمز نباید تنگه جنگ باشد؟ مگر تنگه هرمز تنگه جنگ است؟ تنگه هرمز اکنون تنگه عزت ایران است. گاهی این صحبت‌های تند، مشاجره ایجاد می‌کند و دعوای موهوم شکل می‌گیرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: مگر مسئولان یا رئیس‌جمهور جنگ‌طلب هستند؟ وحدت را باید حفظ کرد و حرف حق را زد.