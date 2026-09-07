مارین ترافیک: استفاده از مسیر ایرانی در تنگه هرمز در اولویت قرار دارد

جوان آنلاین: سایت ردیابی دریایی مارین ترافیک تصریح کرد که استفاده از مسیر دریایی در تنگه هرمز همچنان از مسیر ایرانی در اولویت قرار دارد.

این سایت بین المللی نوشت: روند تردد دریایی به شدت در تنگه هرمز و باب‌المندب متفاوت شده است. عبور از تنگه هرمز ۲۸ ٪ کاهش یافت و به ۷۷ مورد رسید، در حالی که سفر‌های باربری از ۴۵ به ۳۳ کاهش یافت.



مارین ترافیک ادامه داد که از ۴۰ عبور انجام شده، ۳۲ مورد از مسیر ایرانی استفاده کردند.



باب‌المندب خلاف تنگه هرمز بود. عبور‌ها ۹.۷ ٪ بهبود یافت و به ۲۴۸ رسید و تردد کشتی‌های باربری از ۱۰۳ به ۱۰۹ افزایش یافت.