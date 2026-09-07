جوان آنلاین: حجتالاسلام والمسلمین سعید کرمی روز دوشنبه در دومین جلسه ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان که با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، وزیر علوم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان حوزه جمعیت و خانواده و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: نزدیک به ۲۸ سال از آغاز طرح ازدواج دانشجویی میگذرد و امروز این حرکت ارزشمند از یک ایده و طرح ابتکاری در دانشگاه شهید بهشتی، به جریانی عمومی و شناختهشده در فضای آموزش عالی کشور تبدیل شده است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: ازدواج دانشجویی در ابتدا بهعنوان طرحی محدود و ابتکاری آغاز شد، اما بازخوردهای اجرای آن بهخوبی نشان داد که ظرفیت گستردهای برای این موضوع در دانشگاهها وجود دارد و حمایت از ازدواج جوانان در محیطهای دانشگاهی یک ضرورت جدی است.
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ادامه داد: همین ظرفیت و ضرورت موجب شد این طرح بهسرعت در فضای آموزش عالی کشور توسعه یابد و امروز کمتر کسی در کشور با عنوان و مفهوم ازدواج دانشجویی ناآشنا باشد.
کرمی با اشاره به توجه مسئولان کشور به این طرح گفت: در سالهای اخیر، در سطح وزرا، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد و مسئولان عالیرتبه کشور، توجه و همراهی جدی با برنامه ازدواج دانشجویی شکل گرفته و بسیاری از مسئولان نیز خاطرات و تجربههای ارزشمندی از همراهی با این برنامه دارند.
وی همچنین با اشاره به حمایتهای شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی از طرح ازدواج دانشجویی اظهار کرد: از نخستین روزهای آغاز این حرکت، حمایت و توجه ایشان همراه این برنامه بود و این حمایت را همواره برای خود یک برکت میدانستیم.
کرمی افزود: امسال برگزاری نخستین برنامه ازدواج دانشجویی در فقدان ایشان برای همه ما حال و هوای متفاوتی دارد و جای خالی آن شهید عزیز بیش از گذشته احساس میشود.
وی با بیان اینکه ازدواج دانشجویی در طول این سالها از یک برنامه کوتاهمدت به جریانی اثرگذار در فضای دانشگاهی کشور تبدیل شده است، گفت: شکلگیری ستاد ازدواج دانشجویی، فرزندآوری و افزایش جمعیت نیز یکی از دستاوردهای همین فعالیتهاست؛ ستادی که امروز مسئولیت سیاستگذاری، طراحی عملیات و پیگیری موضوع ازدواج، فرزندآوری و جوانی جمعیت را در فضای دانشگاه بر عهده دارد.
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تصریح کرد: با همراهی دستگاههای مختلف، پیشنویس مصوباتی در این زمینه آماده شده است که امیدواریم با تصویب آنها، شتاب بیشتری به حمایت از ازدواج جوانان، تحکیم خانواده و فرزندآوری در محیط دانشگاه داده شود.
کاهش قابل توجه طلاق در میان زوجهای ازدواج دانشجویی
کرمی در ادامه با اشاره به نتایج اجرای طرح ازدواج دانشجویی گفت: شاهد رکوردزنی این ازدواجها از نظر کاهش میزان طلاق هستیم.
وی افزود: بر اساس آمار ثبتاحوال کشور، میزان طلاق در میان حدود ۳۰۰ هزار زوج دانشجو که طی ۱۲ سال گذشته در این طرح شرکت کردهاند، ۵.۸ درصد بوده است؛ یعنی حدود ۹۴ درصد از این ازدواجها موفق بودهاند که اتفاقی بسیار مبارک است.
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به هزینههای اجتماعی و اقتصادی طلاق اظهار کرد: در بررسیهایی که دو سال پیش انجام داده بودیم، برآورد شده بود که هر طلاق در آن زمان حدود ۵۰۰ میلیون تومان تنها برای دولت هزینه ایجاد میکند و این رقم بدون در نظر گرفتن خسارتها و هزینههایی است که به خانوادهها تحمیل میشود.
کرمی ادامه داد: این هزینه امروز قطعاً بسیار بیشتر شده است و باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا عادت کردهایم اجازه دهیم ابتدا بحرانی شکل بگیرد و پس از آن برای حل بحران، چند برابر هزینه کنیم؛ در حالی که حتی ممکن است در نهایت نیز در حل آن موفق نشویم.
هزینه حداقلی برای یک دستاورد بزرگ
وی با اشاره به هزینه برگزاری برنامههای ازدواج دانشجویی گفت: در سال ۱۴۰۴، سرانه هر زوج برای برگزاری برنامه در مشهد ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و با همین میزان اعتبار توانستیم برنامه را برگزار کنیم.
کرمی افزود: دستاوردی مانند کاهش چشمگیر طلاق در میان زوجهای دانشجو، با هزینهای حداقلی رقم میخورد، اما هر سال در آغاز برنامهریزیها با نگرانی تأمین منابع مالی این طرح مواجه هستیم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با شکلگیری همگرایی میان دستگاههای مسئول و سیاستگذار، حمایت از ازدواج دانشجویی تقویت شود و این حرکت که با یک ابتکار کوچک آغاز شد، به نهضتی ملی برای تسهیل ازدواج جوانان، تحکیم خانواده و تقویت فرزندآوری تبدیل شود.