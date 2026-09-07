کد خبر: 1378146
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تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۸
سیاست » اخبار کلی

امیر حیدری: اقتدار ایران حاصل هم‌افزایی ولایت، نیروهای مسلح و مردم است

کیومرث حیدری جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: اقتدار و موفقیت جمهوری اسلامی ایران حاصل هم‌افزایی ولایت، نیروهای مسلح و مردم است.

جوان آنلاین: امیر سرتیپ کیومرث حیدری، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دوازدهمین دوره آموزش‌های نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی که در دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) برگزار شد، با بیان اینکه دشمن پیش از آغاز درگیری‌ها، بر مجموعه‌ای از سناریوها و محاسبات خود، حساب ویژه‌ای باز کرده بود، گفت: دشمن تلاش داشت با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی و همچنین استفاده از عوامل وابسته به خود در داخل کشور، جمهوری اسلامی ایران را با آشوب، ناامنی و بی‌ثباتی مواجه کند.

به گزارش مهر، امیر سرتیپ حیدری در ادامه، خطای محاسباتی دشمن را یکی از مؤلفه‌های مهم در درگیری‌های اخیر عنوان و بیان کرد: یکی از عوامل اصلی در نبرد حق و باطل، محاسبات نادرست دشمن است؛ دشمن همواره تلاش می‌کند توان، اراده و ظرفیت‌های ملت ایران را نادرست ارزیابی کند و همین مساله زمینه شکست محاسباتی او را فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه موضوع تنگه هرمز یکی از موضوعات مهم و راهبردی منطقه به شمار می‌رود که با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و توان رزمندگان و تجهیزات جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت تأثیرگذاری گسترده‌ای بر معادلات منطقه‌ای و جهانی دارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های راهبردی خود، توانست تأثیر قابل توجهی بر معادلات اقتصادی جهان داشته باشد.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اطاعت محض از ولی‌فقیه را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت ملت ایران در جنگ ۴۰ روزه دانست و افزود: دشمن تصور نمی‌کرد جمهوری اسلامی ایران بتواند معادلات جنگ را تغییر داده و عرصه نبرد را به سطحی منطقه‌ای گسترش دهد.

امیر سرتیپ حیدری درباره نقش نیروهای پدافند هوایی در درگیری‌های اخیر نیز گفت: خط مقدم دفاع در هر ۲ جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه، نیروهای پدافند هوایی بودند، این نیروها با ایستادگی و رشادت، نقش مهمی در دفاع از کشور ایفا کردند.

وی در ادامه به اهمیت برگزاری دوازدهمین دوره آموزش‌ نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی اشاره و تاکید کرد: انتقال تجربیات، خاطرات و آموزه‌های دوران دفاع مقدس توسط پیشکسوتان به نسل جوان، اقدامی ارزشمند و ضروری است و شما دانشجویان می‌توانید با بهره‌گیری از این تجربیات، ابعاد مختلف دفاع مقدس و همچنین چرایی و چگونگی شکل‌گیری جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه را برای نسل‌های آینده تبیین کنید.

امیر سرتیپ حیدری، اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به یک مثلث قدرت تشبیه و تصریح کرد: ضلع نخست این مثلث، ولی‌فقیه است که در دوران‌های پر فراز و نشیب، با روشنگری و هدایت، مسیر صراط مستقیم را به ملت نشان داده است. ضلع دوم، نیروهای مسلح هستند که در رکاب ولایت و با تمام توان از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده‌اند و ضلع سوم نیز مردم به شمار می‌روند که با حضور آگاهانه و به‌موقع خود در صحنه، نقش مهمی در شکست نقشه‌ها و توطئه‌های دشمن ایفا کرده‌اند.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در خاتمه با تاکید بر لزوم هم‌افزایی در داخل کشور، خاطرنشان کرد: اقتدار و موفقیت جمهوری اسلامی ایران حاصل هم‌افزایی ولایت، نیروهای مسلح و مردم است؛ سه ضلع مستحکمی که در کنار یکدیگر، دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته‌اند. 

برچسب ها: کیومرث حیدری ، ولایت فقیه ، نیروهای مسلح ، ستاد کل نیرو‌های مسلح
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