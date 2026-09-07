رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه هیچ ابرقدرتی توان تحمیل اراده خود بر ملت ایران را ندارد، گفت: مذاکره‌ای که به معنای چشم‌پوشی از حقوق ملت یا پذیرش زیاده‌خواهی دشمن باشد، هیچ جایگاهی در سیاست ایران ندارد.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین «حسین طائب» رئیس سازمان بسیج مستضعفین، امروز (دوشنبه) در جمع خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم اظهار داشت: دشمن امروز به آتش‌بس پناه آورده و بار دیگر مسیر مذاکره را دنبال می‌کند؛ اما ایران مذاکره را نه از سر نیاز، بلکه بر اساس منافع و حقوق ملت می‌پذیرد؛ البته مذاکره، ذاتاً نه خوب است و نه بد؛ آنچه به مذاکره معنا می‌دهد، نتیجه آن است.

حجت‌الاسلام طائب ادامه داد: مذاکره‌ای که حق ملت ایران را تثبیت کرده، حقوق جبهه مقاومت را تضمین کند و به عزت و منافع کشور آسیب نزند، قابل قبول است اما مذاکره‌ای که به معنای چشم‌پوشی از حقوق ملت یا پذیرش زیاده‌خواهی دشمن باشد، هیچ جایگاهی در سیاست ایران ندارد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه موضع کشور روشن است و مذاکره برای گرفتن حق ملت است؛ نه برای واگذارکردن آن، افزود: ملت ایران هم آن‌گونه که در میدان و خیابان ایستادگی کرده، در پشت میز مذاکره نیز با همان منطق مقاومت حاضر می‌شود.

وی اضافه کرد: دشمن به تعهدات خود عمل نکرد؛ زیرا قرار بود منابع مالی ایران پرداخت شود، اما چنین نکردند و حتی قرار بود که مدیریت ایران در تنگه هرمز به رسمیت شناخته شود، اما نپذیرفتند و علاوه بر این قرار بود که تهدیدها متوقف شود، اما تهدیدات ادامه یافت.

حجت‌الاسلام طائب با بیان اینکه این بدعهدی‌ها برای ملت ایران ناشناخته نیست، عنوان کرد: مردم ایران بارها وعده‌های دشمن را شنیده و نتیجه آن را دیده‌ است؛ از همین رو، جمهوری اسلامی ایران نه بر اساس وعده، بلکه بر اساس اقدام واقعی طرف مقابل تصمیم خواهد گرفت؛ بنابراین هر تعهدی باید اجرا و هر توافقی باید در عمل به تأمین حقوق ملت منجر شود. دشمن نمی‌تواند هم‌زمان تعهدات خود را نادیده بگیرد، تهدید کند و انتظار داشته باشد که ایران از حقوق خود دست بکشد.

وی با تأکید بر اینکه که ملت ایران نه تهدید را می‌پذیرد، نه تحمیل را و نه مذاکره‌ای را که نتیجه آن تضعیف حقوق کشور باشد، گفت: ایران مذاکره می‌کند، اما مرعوب نمی‌شود؛ گفت‌وگو می‌کند، اما از اصول خود عبور نمی‌کند. این موضع، موضع یک دولت یا یک جریان سیاسی نیست، بلکه خواسته ملتی است که بهای استقلال خود را با خون بهترین فرزندانش پرداخته است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: قدرت جمهوری اسلامی ایران، از پیوند سه عنصر شکل گرفته است؛ خون شهدا، رهبری هوشمندانه و اراده ملتی که تسلیم نمی‌شود؛ لذا به پشتوانه همین قدرت، معادلات منطقه و جهان تغییر کرده و هیچ ابرقدرتی نمی‌تواند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کند و از سوی دیگر، پرچم مقاومت هم بر زمین نخواهد ماند.