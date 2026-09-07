بقایی: موج جدید اقدامات قهرآمیز آمریکا علیه جامعه جهانی و تجارت آزاد است

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت: موج جدید اقدامات قهرآمیز آمریکا علیه ایران، فقط علیه ایران نیست بلکه علیه کل جامعه جهانی، منشور ملل متحد و تجارت آزاد است.

جوان آنلاین: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت فرا رسیدن ۱۶ شهریورماه روز سیستان و بلوچستان در سخنان خود به اهمیت جغرافیایی، تاریخی تمدنی و فرهنگی این استان اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه همچنین یاد شهدای حمله اخیر آمریکا به مناطق جنوبی کشور از جمله کودکان شهید این تجاوز را گرامی داشت و این تجاوزات را بار دیگر شدیداً محکوم کرد.

وی همچنین با اشاره به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت: موج جدید اقدامات قهرآمیز آمریکا علیه ایران، فقط علیه ایران نیست بلکه علیه کل جامعه جهانی، منشور ملل متحد و تجارت آزاد است.