تأمین گاز زمستان نباید به روزهای سرد موکول شود

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به آسیب ۲۰ درصدی به تولید گاز پارس جنوبی، خواستار ورود شرکت‌های کارور انرژی و برنامه‌ریزی زودهنگام دولت برای زمستان شد.

جوان آنلاین: نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت آمادگی زود هنگام برای فصل سرد گفت: با توجه به کاهش ظرفیت تولید گاز و احتمال افت فشار یا قطعی در برخی استان‌ها، دولت باید از ماه پایانی تابستان برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، فعال‌کردن شرکت‌های کارور و حمایت هدفمند از مشترکان اقدام کند.

به گزارش مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط خاص کشور در حوزه انرژی اظهار کرد: آسیب واردشده به بخش‌هایی از تأسیسات گازی پارس جنوبی، براساس برآوردهای ارائه ‌شده، حدود ۲۰ درصد از ظرفیت تولید روزانه گاز کشور را کاهش داده است. از سوی دیگر، ترمیم و بازیابی کامل این ظرفیت ممکن است دو تا سه سال زمان ببرد؛ بنابراین در کنار بازسازی تأسیسات، باید بهینه‌سازی مصرف و کاهش اتلاف انرژی با مشارکت مردم و بخش خصوصی به یک اولویت ملی تبدیل شود.

وی افزود: اکنون در ماه سوم فصل گرم قرار داریم و بخش عمده تابستان سپری شده است؛ ازاین‌رو، مسئله اصلی باید آمادگی برای تأمین گاز در زمستان پیش‌رو باشد. در فصل سرد، به‌دلیل افزایش شدید مصرف خانگی، احتمال افت فشار و حتی قطعی گاز در برخی مناطق وجود دارد. این نگرانی به‌ویژه درباره استان‌های واقع در انتهای شبکه انتقال، از جمله استان گلستان، جدی‌تر است و دولت نباید برنامه‌ریزی برای مدیریت این وضعیت را به زمان آغاز سرما موکول کند.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به ارتباط مستقیم گاز، برق و تولید کشور تصریح کرد: در زمستان، بخش قابل‌توجهی از گاز طبیعی در بخش خانگی مصرف می‌شود و هم ‌زمان نیروگاه‌ها و صنایع عمده با محدودیت تأمین سوخت مواجه می‌شوند. حدود ۸۱ درصد برق کشور نیز در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و بخش مهمی از سوخت این نیروگاه‌ها گاز طبیعی است. بنابراین، ناترازی گاز فقط به گرمایش خانه‌ها محدود نمی‌شود و می‌تواند تولید برق، فعالیت صنایع، اشتغال و روند تولید کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بخشی از مصرف بالای گاز خانگی ناشی از غیربهینه‌بودن ساختمان‌ها و تجهیزات گرمایشی است. فرسودگی منازل، ضعف عایق‌بندی، استفاده از بخاری‌ها و پکیج‌های کم‌بازده و پایین‌بودن راندمان موتورخانه‌ها، اتلاف قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. ازاین‌رو، نمی‌توان همه مسئولیت ناترازی را متوجه رفتار مصرفی مردم دانست و تنها با افزایش تعرفه به دنبال حل مسئله بود.

نماینده مجلس شورای اسلامی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های کارور انرژی را از راهکارهای عملی کاهش مصرف دانست و گفت: شرکت‌های کارور می‌توانند با همکاری شرکت‌های گاز استانی، مشترکان و ساختمان‌های دارای اتلاف بالا را شناسایی و اقداماتی مانند عایق‌بندی، اصلاح موتورخانه‌ها، سرویس تجهیزات گرمایشی و جایگزینی وسایل کم‌بازده را اجرا کنند. این اقدامات می‌تواند بدون کاهش آسایش خانوار، مصرف گاز و هزینه قبوض را پایین بیاورد و زمینه مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی را در یک برنامه ملی صرفه‌جویی فراهم سازد.

وی افزود: فعالیت شرکت‌های کارور نباید به بخش خانگی محدود بماند. صنایع، گلخانه‌ها و واحدهای تولیدی نیز می‌توانند با نوسازی تجهیزات فرسوده، استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف و بهینه‌سازی فرایندهای حرارتی، هزینه انرژی خود را کاهش دهند. صرفه‌جویی در این بخش‌ها علاوه بر کمک به پایداری شبکه گاز، از محدودیت تولید و آسیب به اشتغال جلوگیری می‌کند.

حاجی‌دلیگانی درباره اصلاح تعرفه‌های گاز گفت: مدیریت مصرف نباید با شوک قیمتی و آزادسازی ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی انجام شود. اصلاح قیمت، در صورت ضرورت، باید تدریجی، منطقی و معطوف به مشترکان بسیار پرمصرف باشد. گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد برخلاف برخی تصورات، میانگین مصرف گاز در دهک‌های مختلف رفاهی تفاوت بسیار شدیدی ندارد و حتی مصرف دهک دهم تقریباً با میانگین مصرف دهک ششم برابری می‌کند؛ بنابراین افزایش عمومی و ناگهانی قیمت می‌تواند دهک‌های کم‌درآمد را نیز تحت فشار قرار دهد.

وی ادامه داد: جهت‌گیری اخیر به سمت هدف‌گیری مشترکان بسیار پرمصرف، نسبت به افزایش عمومی تعرفه‌ها عادلانه‌تر است. مشترکان پله چهارم نزدیک به دو درصد کل مشترکان را تشکیل می‌دهند، اما حدود پنج درصد مصرف گاز را به خود اختصاص داده‌اند. اعمال تعرفه بیشتر برای چنین مصارفی، ضمن ارسال علامت اصلاحی، اکثریت مردم را با فشار قیمتی مواجه نمی‌کند. در کنار آن، باید به همین مشترکان امکان استفاده از خدمات کارورها برای کاهش مصرف داده شود.

حاجی‌دلیگانی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت ناترازی گاز باید در قالب بسته‌ای جامع شامل اصلاح تدریجی تعرفه‌ها، حمایت از عموم مردم، هدف‌گیری مصارف غیرمتعارف و توسعه شرکت‌های کارور دنبال شود. دولت باید پیش از آغاز فصل سرد، برنامه‌ای روشن و زمان‌بندی‌شده برای تأمین گاز خانگی و جلوگیری از افت فشار ارائه کند؛ زیرا فرصت اقدام محدود است و تأمین پایدار گاز در زمستان، به‌ویژه در استان‌هایی مانند گلستان، نباید به روزهای اوج سرما موکول شود.