دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به تجمعات شبانه گرامیداشت ۱۷ شهریور

جوان آنلاین: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای از ملت شهید پرور ایران اسلامی دعوت کرد تا با حضور در اجتماعات شبانه مردمی در روزهای دوشنبه و سهشنبه ۱۶ و ۱۷ شهریور، ضمن گرامیداشت یاد شهدای یوم الله ۱۷ شهریور با قائد شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای قدس سره و نایب ایشان، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای حفظهالله بیعت نمایند.
متن پیام اطلاعیه بدین شرح است.
یوم الله ۱۷ شهریور، یادآور حماسهای خونین و ماندگار ملت ایران در تاریخ مبارزات دوران پیروزی انقلاب اسلامی و روزی است که مردم با حضور آگاهانه در میدان مبارزه با استبداد پهلوی، در برابر دژخیمان رژیم ایستادند.
"جمعه سیاه" روایت ایستادگی ملتی است که با شهادت فرزندانش عزم و ارادهای دوچندان برای ادامه مبارزه و سرنگونی رژیم وابسته پهلوی یافت.
تجربه ۱۷ شهریور نشان داد که حضور متحد و سازمانیافته مردم میتواند معادلات سیاسی را دگرگون سازد و مجاهدان آن روز با ایستادگی در برابر رژیم ستمشاهی نمونهای روشن از تأثیر اراده جمعی بر روندهای راهبردی بر جای گذاشتند حضوری که برای تحقق اهداف بلندمدت استقلال و عزت ملی شکل گرفت و نام آنان را بهعنوان پیشقراولان فجرآفرین ۵۷ و نگهبانان انقلاب در تاریخ این سرزمین ثبت نمود.
امروز، پس از گذشت ۴۸ سال، در شرایطی که میدان از سویی متاثر از جنگ تحمیلی و شهادت اقشار مختلف مردم در پی تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونی است، و از سویی دیگر جریانهای تحریفگر در میدان رسانه و فضای مجازی میکوشند با وارونهنمایی تاریخ، چهره رژیم پهلوی را تطهیر و واقعیت جنایات و ظلمهای آن دوران را از حافظه تاریخی نسل جدید پاک کنند.
حضور خودجوش و بالنده مردم در بزرگداشت یوم الله ۱۷ شهریور و مردمی که در کنار یکدیگر، برای دفاع از عزت، استقلال و آرمانهای انقلاب اسلامی به میدان و کف خیابان خواهند آمدند. خط بطلانی بر همه توطئهها و پیوندی ناگسستنی میان نسل جوان آن روز و جوانان امروز است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت یاد شهدای ۱۷ شهریور از عموم مردم دعوت میکند در تداوم استمرار تجمعات سراسری شبانه با حضور فعال در برنامههای بزرگداشت این ایام در سراسر کشور؛ ضمن ادای احترام به مقام شهدا جلوهای از انسجام ملی و اراده جمعی را به نمایش بگذارند.
برنامههای محوری این مراسم در تهران:
تجمع مردمی گرامیداشت شهدای هفدهم شهریور دوشنبه ۱۶ و سهشنبه ۱۷ شهریور ساعت ۲۱ در میدان شهدا تهران
ویژهبرنامه محفل ستارهها به یاد شهدای هفدهم شهریور چهارشنبه ۱۸ شهریور ساعت ۲۱ در میدان شهدا تهران