سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هیچ دولت مستقل و مسئولیت‌پذیری تسلیم فشار و ارعاب آمریکا برای همدستی در اقدامات تجاوزکارانه و ناامن‌ساز در خلیج فارس و تنگه هرمز نمی‌شود.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی به زبان کره‌ای در شبکه ایکس نوشت: «روابط ایران و کره جنوبی بیش از ۶۴ سال سابقه دارد و همواره مبتنی بر احترام متقابل بوده است. ایران ارزش زیادی برای روابط دوستانه با کره جنوبی قائل است. با این حال، روشن است در شرایط فعلی که ملت ایران در حال دفاع از خود در برابر اقدامات‌ تجاوزکارانه و پاسخ قاطع به جنایات جنگی آمریکا علیه زنان و کودکان است، هرگونه مشارکت عملیاتی یا حضور نظامی دیگر طرف‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز، به منزله حمایت مستقیم از طرف متجاوز بوده و پیامدهای جدی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: هیچ کشور صاحب حاکمیت و مسئولیت‌پذیری تسلیم فشار و اخاذی آمریکا برای همدستی در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه و جنایات شنیع علیه ملت بزرگ ایران نمی‌شود.‌»