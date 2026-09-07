کد خبر: 1378087
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تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۴
سیاست » اخبار کلی

ما بمب اتم نمی سازیم چون رهبر شهید ما آن را حرام اعلام کرده است

بمب اتم دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:باید بگویم ما بمب اتم نمی سازیم چون رهبر شهید ما آن را حرام اعلام کرده است، اما اگر حمله کنید تمامی مراکز هسته ای شما را خواهیم زد.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست علمی «الزامات حکمرانی در دوره پساجنگ» و آیین رونمایی از مجموعه دو جلدی «حکمرانی؛ از نظر تا عمل» ، اظهار کرد: حکمرانی یعنی فرآیند حل مسئله از سیاست تا نظارت است و ما باید ببنیم مسئله های ما چیست؟

به گزارش مهر، وی افزود: باید ببینیم اولویت ها ما در مسئله ها چیست و سپس برای آن حکمرانی در نظر بگیریم. ما در حوزه های امنیت، فرهنگ، آموزش و پروش و... چالش‌های داریم که مختص به ایران هم نیست و شاید در ایران کمتر از کشورهای دیگر است.

حجت الاسلام خسرو پناه خاطر نشان کرد: ما چالش‌های اقتصادی زیادی داریم اما در کشورهای دیگر هم وجود دارد ، مثلا در آلمان چالش اقتصادی بسیار زیاد است یا در همین گرمای اروپایی تعداد کشته شده ها از دو جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا بیشتر بودند یا تعداد زیادی از فقر گوشه خیابان در آمریکا می‌میرند اما چون رسانه منتشر نمی‌کند رسانه ای هم نمی شود.

وی گفت: امروز در میانه جنگ هستیم و این جنگ با دفاع مقدس تفاوت دارد و ما باید الزامات پسا جنگ خودش را در نظر بگیریم. اولین الزام شناخت واقعی جامعه ایران است؛ باید بدانیم جامعه ایران چه تغییری پیدا کرده است؟ نسل جدید چه خواسته های دارد یا ابزارهای جدید چیست؟ باید یک ماتریکسی از علل و عوامل داشته باشیم .

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در مسئله حجاب در نظر سنجی جامعه زنان که موافق حجاب و مخالف هستند، چه درصد از زنان موافق برهنگی و یا عدم برهنگی هستند بسیار مهم است. چرا که تصمیمات آبکی یک عده ای که ممکن است حتی تصمیم سازان را گرفتار تصمیم عجولانه یا تساهل کند و باید به این نکته توجه کنیم.

وی ادامه داد: امروز می‌خواهیم درباره حکمرانی فرهنگی صحبت کنیم با کدام مخاطب باید صحبت کنیم؟ امروز صداوسیما هم ابزار درجه سه و چهار حساب می‌شود؛ زمان جنگ بحث جداست اما در زمان‌های دیگر مباحث فرق دارد.

وی ادامه داد: نکته بعدی جنگ شناختی است، امروز حکمرانی دفاعی ما با زمان ۸ سال دفاع مقدس متفاوت است. امروز با نگاه امام شهید به اینجا رسیدیم قطعا اگر ایشان با نگاه بعضی از تصمیم گیران کلان پیش می‌رفتند و موشک را کنار می گذاشتند ایران تجزیه شده بود.

خسرو پناه اظهار داشت: سید صادق طباطبایی سخنرانی دارد که می‌گوید اگر امام دو سال دیگر انقلاب می‌کرد مذهب ایران بهایی شده بود. محمدرضا و خواهر دو قلوی‌اش در مدرسه بهایی ها تحصیل می‌کردند؛ پهلوی اول با بهائی ها خوب نبود اما در پهلوی دوم مملکت دست بهائی بود.

وی ادامه داد: آمریکا بعداز ۴۷ به ایران حمله کرد چون کار دیگری نداشت، اسرائیل هم تحریک اش کرد. امروز جنگ پدافند و جنگ هوایی است.شما چرا فکر می‌کنید چرا وعده صادق ۲ بعداز شهادت شهید هنیه اجرا نشد؟ و بعداز شهادت شهید زاهدی انجام شد؟ چون اقتدار حکمرانی نظامی برای رهبری شهید باید مشخص می‌شد. ما امروز الحمدالله به پیروزی رسیده ایم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: حکمرانی ما بعداز جنگ باید حکمرانی دفاعی باشد و باید به دفاع کوانتومی برویم. ما نیاز به رشته های کوانتومی و مهندسی کوانتومی داریم.

وی گفت: در جنگ متوجه شدیم این ها خلأ است. اگر مجموعه مالی ما دارای ارتباط کوانتومی داشتیم امکان نداشت سامانه مالی ما هک شود و این کار پیچیده ای نیست. امروز یکی از ابزارهای که شخصیت های ما را شناسایی می‌کنند مخابرات است و اگر مخابرات ما کوانتومی بود این اتفاقات نمی‌افتد.

حجت الاسلام خسرو پناه خاطر نشان کرد : باید رشته های ما تغییر کند، وزارت علوم ما باید قرارگاه علم و فناوری داشته باشد. باید پسا جنگ حکمرانی علم و فناوری داشته باشیم که البته پیش از جنگ هم چنین چیزی نداشتیم.

وی خاطر نشان کرد: اولا الگوی حکمرانی علم و فناوری ما باید تغییر کند، ثانیا وزارت علوم ما باید به قرارگاه علم و فناوری تغییر کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: قرارگاه خاتم و ستاد کل نیروهای مسلح هم باید حکمرانی خودشان را تغییر دهند. امروز همه نهادهای ما پهپاد بسازند؛ نیاز این است که پهپادی بسازیم که اف ۳۵ را بزند چون فضای هوایی شما را مورد تهدید قرار داده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به صحبت‌های برخی رسانه‌های معاند در خصوص حمله اتمی به ایران ، بیان کرد: رسانه‌های معاند این روزها روی حمله اتمی صحبت می‌کند، می گویند ژاپن بمب اتم زدن و بعد پیشرفت کرد.

وی تاکید کرد: حال ممکن است حمله اتمی نکنند و از ترس جنگ اتمی جهانی چیت و کره شمالی دست به این کار نزنند؛ البته ممکن است حمله اتمی محدودی به برخی از مراکز هسته ای ما کنند. بحث در این است که این ها سعی در ناامیدی مردم دارند.

خسروپناه گقت: برخی می‌گویند ما باید از NPT خارج شویم وبمب اتم بسازیم، اگر این کار را انجام دهیم آن وقت چین و روسیه در شورای امنیت قطعنامه ها را علیه ما وتو می‌کنند؟ در حالیکه ما باید بگویم ما بمب اتم نمی سازیم چون رهبر شهید ما آن را حرام اعلام کرده است، اما اگر حمله کنید تمامی مراکز هسته ای شما را خواهیم زد.

برچسب ها: بمب اتم ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، خسروپناه
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