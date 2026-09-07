کد خبر: 1378065
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تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۲
سیاست » اخبار کلی

ستاد حقوق بشر: حمله آمریکا به نفتکش و شناورهای ایرانی نقض موازین حقوق بشری است

حقوق بشر ستاد حقوق بشر اعلام کرد:تعرض‌های صورت‌گرفته علیه شناورهای ایرانی درآب‌های خلیج فارس و دریای عمان مغایر با اصول مسلم حقوق بین‌الملل، موازین حقوق بشری و الزامات ناظر بر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است.

جوان آنلاین:ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکومیت تعرض نظامی آمریکا به نفتکش و شناورهای ایرانی اعلام کرد: در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه، انجام هرگونه عملیات نظامی علیه شناورهای غیرنظامی، ازجمله نفتکش‌ها، در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی و آبراه‌های راهبردی منطقه، نقض آشکار اصل تفکیک و مغایر با موازیر حقوق بشری و الزامات ناظر بر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، ضمن ابراز نگرانی عمیق از تشدید اقدامات نظامی و تعرضات صورت‌گرفته علیه شناورهای ایرانی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، این اقدامات را به‌شدت محکوم کرده و آن را مغایر با اصول مسلم حقوق بین‌الملل، موازین حقوق بشری و الزامات ناظر بر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند.

توسل به زور و اقدام نظامی علیه شناورهای متعلق به یک کشور مستقل، فارغ از هرگونه ادعای سیاسی یا امنیتی، نمی‌تواند جایگزین سازوکارهای حقوقی و مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلافات میان دولت‌ها شود؛ اصل منع تهدید یا توسل به زور که در ماده ۲ منشور ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته، از ارکان اساسی نظم حقوقی بین‌المللی است و هیچ دولتی نمی‌تواند با استناد به ملاحظات سیاسی، اقتصادی یا امنیتی، خود را فراتر از این اصول و تعهدات بین‌المللی تلقی کند.

در حوزه حقوق بشر، حمایت از حق حیات و جلوگیری از هرگونه تهدید علیه جان انسان‌ها، یکی از بنیادی‌ترین تعهدات دولت‌ها و جامعه بین‌المللی به شمار می‌رود؛ از سوی دیگر، در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه، انجام هرگونه عملیات نظامی علیه شناورهای غیرنظامی، ازجمله نفتکش‌ها، در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی و آبراه‌های راهبردی منطقه، نقض آشکار اصل تفکیک محسوب می‌شود؛ افزون بر این، در شرایطی که منطقه جنگی تلقی شده و احتمال آسیب به خدمه، کارکنان غیرنظامی و سایر افرادی که در مخاصمات مشارکت مستقیم ندارند، وجود داشته باشد، هر اقدامی باید با نهایت احتیاط، رعایت کامل اصول تناسب و ضرورت، و پایبندی به سایر قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی همراه باشد.

ستاد حقوق بشر همچنین تاکید می‌کند که اعمال فشار اقتصادی از طریق اقدامات نظامی علیه زیرساخت‌ها و منابع حیاتی یک کشور، نمی‌تواند به‌عنوان ابزاری مشروع برای تحمیل اراده سیاسی بر ملت‌ها مورد پذیرش قرار گیرد؛ امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی و دسترسی ایمن به آب‌های بین‌المللی، موضوعاتی با آثار مستقیم بر زندگی و معیشت میلیون‌ها انسان هستند و نباید به عرصه‌ای برای اعمال فشار نظامی و تنبیه جمعی تبدیل شوند.

جامعه جهانی و به‌ویژه سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر، مسئولیت دارند در برابر هرگونه اقدام نظامی که صلح و امنیت منطقه‌ای و جان انسان‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد، رویکردی مسئولانه، بی‌طرفانه و مبتنی بر موازین حقوق بین‌الملل اتخاذ کنند؛ سکوت یا واکنش گزینشی در قبال چنین اقداماتی، می‌تواند به تضعیف اعتبار نظام بین‌المللی حمایت از حقوق بشر و ایجاد رویه‌ای خطرناک برای توجیه توسل به زور علیه دولت‌های مستقل منجر شود.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید مجدد بر تعهد خود به اصول منشور ملل متحد و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، از جامعه بین‌المللی می‌خواهد با اتخاذ موضعی مسئولانه، از تداوم اقدامات تنش‌زا و استفاده از زور در منطقه جلوگیری کرده و تمامی طرف‌ها را به رعایت اصول حاکم بر حقوق بین‌الملل، احترام به حاکمیت دولت‌ها، صیانت از حق حیات انسان‌ها و تضمین امنیت کشتیرانی در آب‌های منطقه فراخواند.

برچسب ها: حقوق بشر ، حقوق بشر آمریکایی ، نفتکش
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