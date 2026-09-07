کد خبر: 1378063
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۱
سیاست » اخبار کلی

تنگه هرمز و مرحله جدیدی از منطقه ممنوعه تا پایان «پاسخ متناسب»

تنگه هرمز دو پیام مهم از دو مسئول ارشد کشورمان در کمتر از ۲۴ ساعت، تصویر تازه‌ای از رویکرد ایران به تنگه هرمز و تنش‌های منطقه ترسیم کرد.

جوان آنلاین:دو پیام مهم از دو مسئول ارشد کشورمان در کمتر از ۲۴ ساعت، تصویر تازه‌ای از رویکرد ایران به تنگه هرمز و تنش‌های منطقه ترسیم کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی از ایجاد منطقه ممنوعه و لیست تحریم کشتی‌ها خبر داد و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دوران پاسخ‌های متناسب تمام شده است. این دو موضع در کنار هم، نشان می‌دهد ایران همزمان روی دو اهرم فشار اقتصادی و بازدارندگی نظامی کار می‌کند.

به گزارش مهر، شب گذشته محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جزئیات تازه‌ای از برنامه ایران برای تنگه هرمز ارائه کرد. او گفت منطقه ممنوعه‌ای خارج از تنگه تعیین می‌شود که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا آغاز و تا خلیج فارس ادامه دارد. هر کشتی که بدون اجازه و هماهنکی با ایران وارد این محدوده شود، مشخصاتش همراه با نام صاحب و اجاره‌کننده ثبت و در فهرست تحریم ایران قرار می‌گیرد.

نتیجه این کار از نظر سرلشکر رضایی روشن است: مشکلات جدی برای بیمه و افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل. او تأکید کرد این منطقه عملاً تنگه را به یک نقطه کنترلی تبدیل می‌کند و تردد منوط به هماهنگی با ایران خواهد شد. کارشناسان لجستیک دریایی هم بنابر گفته سرلشکر رضایی معتقدند اثر این اقدام در برخی جنبه‌ها از شلیک موشک بیشتر است، چون بدون درگیری نظامی مستقیم، هزینه عبور را برای متخلفان بالا می‌برد.

سرلشکر رضایی در عین حال نکته مهمی را روشن کرد: هنوز تصمیم قطعی برای غرق کردن کشتی‌ها متخلف گرفته نشده، چون آلودگی نفتی برای خود ایران هم مشکل‌ساز است و ایران اساسا به‌دنبال جنگ نیست. اما هیچ‌کدام از کشتی‌های متخلف سالم بیرون نخواهند رفت. این رویکرد نشان می‌دهد تهران ترجیح می‌دهد فشار را با ابزار اقتصادی و حقوقی حفظ کند، نه با اقدام نظامی پرهزینه.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین از یک تست موشکی مهم در ۴۸ ساعت گذشته علیه ناو آمریکایی خبر داد و گفت این آزمایش برای باورپذیر کردن تهدید ایران انجام شده. در کنار آن، توافق کریدوری با عمان نهایی شده و به‌زودی امضا می‌شود. این کریدور قرار است ورود و خروج به خلیج فارس را با همکاری دو کشور مدیریت کند و در ازای آن، تعهداتی برای باز ماندن تنگه و پرهیز از تهدید دریافت شود.

ساعاتی قبل از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نطق پیش از دستور مجلس، پیام نظامی این رویکرد را اعلام کرده بود. او گفت آمریکایی‌ها باید بفهمند قواعد بازی عوض شده. دوران «پاسخ‌های متناسب» به پایان رسیده و هرگونه تجاوز به منافع و امنیت ایران از این پس با پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر روبه‌رو خواهد شد. ضربات اخیر به پایگاه‌های متجاوز فقط شروع کار بوده است.

قالیباف در بخش دیگری از سخنانش به میدان داخلی هم اشاره کرد و گفت مردم سختی را تحمل می‌کنند، اما سوءمدیریت را نه. حفظ انسجام داخلی و قدرت بازدارندگی خارجی را دو ستون اصلی مقابله با فشارها دانست.

ارزش این دو موضع در کنار هم چیست؟

پیام سرلشکر رضایی بیشتر روی کنترل اقتصادی و لجستیکی تنگه متمرکز است: ایجاد هزینه برای شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌گران بدون نیاز به درگیری مستقیم.

پیام قالیباف اما خط قرمز نظامی را بالاتر می‌برد و اعلام می‌کند پاسخ‌ها دیگر محدود و متناسب نخواهد بود. این ترکیب نشان می‌دهد ایران سعی دارد همزمان دو مسیر را پیش ببرد؛ یکی فشار تدریجی و کم‌هزینه از طریق تحریم کشتی‌ها و منطقه ممنوعه، و دیگری هشدار صریح درباره هزینه هرگونه اقدام نظامی علیه منافعش.

توافق با عمان هم می‌تواند به‌عنوان یک ابزار دیپلماتیک عمل کند و به ایران امکان دهد مدیریت تردد را با یک همسایه جنوبی به اشتراک بگذارد. در مجموع، این مواضع تصویر یک رویکرد دوگانه را نشان می‌دهد: کنترل سخت‌گیرانه‌تر تنگه هرمز در کنار افزایش سطح بازدارندگی.

برچسب ها: تنگه هرمز ، نفتکش ، جنگ ایران و آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

فرصت‌های ایستادن با شرق

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

تقابل رویا‌های ترامپ و محاسبات نتانیاهو؛ غزه ابزار انتخاباتی سران آمریکا و اسرائیل

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

لولو‌های سرخرمن جنگ

افزایش هزینه‌های جهانی جنگ با ایران

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

الزامات پیروزی ملت ایران در این مرحله از جنگ

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

پاسخ به مبدأ تجاوز با «تعلل صفر»

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار