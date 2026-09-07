اقدامات تجاوزکارانه آمریکا عامل ناامنی در تنگه هرمز است

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به روایتسازی وارونه آمریکا درباره علت ناامنی در تنگه هرمز و اخلال در کشتیرانی تجاری بینالمللی نوشت: تنگه هرمز تا پیش از ۲۸ فوریه که آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران حملهور شدند کاملا باز بود. واشنگتن جنگی غیرقانونی و وحشیانه بر منطقه ما تحمیل کرد و جریان عادی کشتیرانی را مختل نمود. نفتکشها متوقف ماندهاند، تجارت مختل شده و بهای انرژی سیری صعودی پیدا کرده است.
وی افرود: اکنون واشنگتن تقلا میکند ایران را عامل این اخلال و ناامنی که آمریکا خود مسببش بوده است؛ معرفی کند و کل دنیا را مجبور به پرداخت هزینههای گزاف اقدامات غیرقانونیاش نماید.
بقائی اشاره داشت: بر اساس روایت واشنگتن، جنگی که آمریکا آغاز کرده باید به نحوی وارونه بهعنوان هزینه رفتار ایران برای جهان قاببندی شود.
وی ادامه داد: آمریکا جنگ را آغاز کرده، اما انتظار دارد تمام جهان هزینه آن را بپردازد و همزمان ایران را مسبب آشوبی جلوه میدهد که خود عامل آن است. این وارونهنمایی، بهغایت بیمعنا و بیاساس است!