یمن: مواضع مزدوران سعودی «هدف مشروع» است

جوان آنلاین: بر اساس گزارش المیادین، یک منبع نظامی ارشد یمن گفت: ضربات نیرو‌های مسلح یمن بر فرماندهان تجمعات وابسته به مزدوران سعودی متمرکز است و اهداف بر اساس اطلاعات دقیق و عملیاتی انتخاب می‌شوند.

به گزارش تسنیم، این منبع خاطر نشان کرد که این حملات در خنثی‌سازی بخش بزرگی از مقدمات «نبرد زمینی» دشمن موفق بوده است.

به گفته این منبع، همه تجمعات و تحرکات نظامی وابسته به سعودی، «هدف مشروع» نیرو‌های یمنی هستند.

منبع ارشد یمنی افزود: صنعاء بار دیگر از همه کسانی که به ملت خود خیانت کرده و در برابر مردمشان ایستاده‌اند دعوت کرد تا به راه وطن بازگردند.