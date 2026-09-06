حمله پهپادی به یک خودرو در شهر غزه

جوان آنلاین: از خبرگزاری شهاب، پهپاد رژیم صهیونیستی یک خودرو را در تقاطع حمید در محله النصر شهر غزه هدف قرار داده است.

به گزارش ایرنا، در این حمله دو نفر شامل پدر و دختر وی به شهادت رسیده‌اند.

پهپاد‌های رژیم صهیونیستی همچنین در محله الدرج و اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه به سوی منازل شهروندان آتش گشوده‌اند.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخت، اما پس از گذشت ماه‌ها کشتار و ویرانگری نتوانست به اهدافش و از جمله نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسرای صهیونیست از راه جنگ برسید و به همین دلیل مجبور به تن دادن به توافق آتش بس با این جنبش شد.

رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس، از اجرای بخشی از مفاد آن سرباز زده و به تجاوزگری خود علیه نوار غزه ادامه داده است.