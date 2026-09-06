سه شهید در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

جوان آنلاین: از شبکه المیادین، وزارت بهداشت لبنان در بیانیهای اعلام کرد که پهپادهای رژیم صهیونیستی، یک پارکینگ خودرو در شهرک النبطیه التحتا را هدف قرار دادهاند.
به گزارش ایرنا، در این حمله هوایی سه شهروند لبنانی به شهادت رسیدهاند.
ارتش رژیم صهیونیستی همچنین در ادامه تجاوز به جنوب لبنان، اقدام به یک انفجار شدید در شهرک کفر تبنیت کرده است.
رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گستردهای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمیشدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شدهاند و همچنان بخشهایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.
در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجیگری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزبالله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره میکنند.