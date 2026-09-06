‌ مذاکرات صلح اوکراین بدون اروپا

جوان آنلاین: در حالی که نمایندگان ترامپ در مسکو با رئیس‌جمهور روسیه درباره پایان جنگ اوکراین و راه‌های دستیابی به صلح گفت‌و‌گو کردند، اروپا بار دیگر از این مناسبات کنار گذاشته شد، در حالی که این مذاکرات قرار است درباره سرنوشت جنگی تصمیم بگیرد که بیش از همه امنیت قاره اروپا را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش «جوان»، پس از ماه‌ها توقف در روند مذاکرات میان روسیه و اوکراین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا بار دیگر نمایندگان ویژه خود را راهی مسکو کرد تا با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه درباره راه‌های پایان دادن به جنگ و دستیابی به توافقی برای برقراری صلح در اوکراین گفت‌و‌گو کنند.

یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که مذاکرات پوتین با ویتکاف و کوشنر که سه ساعت طول کشید، سازنده و بسیار صریح بوده است. به گزارش راشاتودی، اوشاکوف گفت که ویتکاف و کوشنر متعهد شدند از ارزیابی‌های پوتین درباره حل‌وفصل مناقشه اوکراین در مذاکرات خود در کی‌یف استفاده کنند. دستیار رئیس‌جمهور روسیه همچنین اعلام کرد که پوتین بر عزم خود برای ورود به گفت‌وگوی سازنده با امریکا درباره حل‌وفصل مناقشه اوکراین تأکید کرده است. به گفته اوشاکوف، پوتین در دیدار با فرستادگان ترامپ بر ضرورت رسیدگی به تمامی علل ریشه‌ای مناقشه اوکراین تأکید کرد. وی بدون ذکر جزئیات تنها گفت که ویتکاف و کوشنر پیشنهاد‌های خود را برای حل‌وفصل مناقشه در اوکراین ارائه کردند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت که دیدار نمایندگان پوتین و امریکا در مسکو نشان‌دهنده «فضای اعتماد» است. پسکوف گفت: «همین که این نشست برگزار شد، به این معنی است که فضای اعتماد، حداقل از طریق این کانال ارتباطی وجود دارد و در حال تقویت است. معمولاً تبادل گسترده چنین اظهارات خوشامدگویی زمانی ظاهر می‌شود که پیام‌هایی وجود داشته باشد که رئیس دولت ارسال آنها را ضروری بداند.» این دیدار هشتمین ملاقات پوتین با ویتکاف و کوشنر درباره مناقشه اوکراین به شمار می‌رود. این دیدار در حالی انجام شده که دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی مدعی بود که در صورت بازگشت به کاخ سفید می‌تواند در عرض «یک شبانه‌روز» به جنگ روسیه و اوکراین پایان دهد، اما با گذشت ۱۹ ماه از دوره ریاست‌جمهوری او، نه‌تنها این جنگ متوقف نشده، بلکه در ماه‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. پس از دیدار با پوتین، ویتکاف و کوشنر راهی اوکراین شدند تا با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور درباره نتایج مذاکرات مسکو و چشم‌انداز ادامه روند صلح گفت‌و‌گو کنند. پیش از دیدار با نمایندگان امریکا، زلنسکی گفت که مذاکره‌کنندگان اوکراینی آماده و به دنبال «صلح با عزت» هستند.

جای خالی اروپا

اهمیت این نشست‌ها صرفاً در محتوای مذاکرات خلاصه نمی‌شود، بلکه در چینش بازیگران حاضر نیز معنا پیدا می‌کند. با اینکه اروپایی‌ها در خط مقدم این درگیری قرار دارند و هزینه‌های اقتصادی و امنیتی بیشتری را نسبت به واشینگتن متحمل شده‌اند، دولت ترامپ کماکان شرکای اروپایی خود را به گفت‌و‌گو‌های اصلی درباره اوکراین راه نداده است. سال گذشته نیز در سلسله نشست‌های میان مقامات واشینگتن و مسکو، اروپایی‌ها غایب بودند و همین مسئله نگرانی آنها را درباره مفاد توافق احتمالی صلح و احتمال نادیده گرفته شدن منافع و ملاحظات امنیتی اروپا در این مذاکرات افزایش داد. مسئله فقط غیبت اروپا در یک نشست نیست، بلکه مسئله عمیق‌تر، جایگاه این قاره در نظم امنیتی پس از جنگ است. اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین ذی‌نفع امنیتی پایان جنگ محسوب می‌شود و لذا شورای اروپا در ژوئن ۲۰۲۶ تأکید کرد که صلح اوکراین باید با مشارکت خود اوکراین و همراه با تضمین‌های امنیتی معتبر شکل گیرد و اتحادیه اروپا آمادگی مشارکت در این تضمین‌ها را دارد. اکنون نیز ترامپ عامدانه اروپایی‌ها را از مدار مذاکرات با مسکو خارج کرده تا شاید بتواند در یک توافق دوجانبه با روسیه به جنگی که خود امریکا پنج سال پیش آن را به راه انداخت، خاتمه دهد. ترامپ طی دو سال گذشته بار‌ها به صراحت گفته که امنیت اروپا در اولویت سیاست خارجی او قرار ندارد و بیش از هر چیز منافع امریکا را دنبال می‌کند، تا آنجا که از اروپایی‌ها خواسته هزینه حمایت از اوکراین را بپردازند و تسلیحات مورد نیاز کی‌یف را از شرکت‌های تسلیحاتی امریکایی خریداری کنند.

از این منظر، کنار گذاشته شدن اروپا از مذاکرات اصلی می‌تواند یک شکاف راهبردی میان واشینگتن و پایتخت‌های اروپایی ایجاد کند. امریکا ممکن است پایان جنگ را بیش از هر چیز از منظر کاهش هزینه‌های مستقیم خود و دستیابی به یک توافق سیاسی ببیند، در حالی که اروپا نگران است هر توافقی که بدون حضور مؤثر آن شکل گیرد، مستقیماً بر آینده امنیتی این قاره، ترتیبات ناتو و آینده روابط با روسیه اثر بگذارد.